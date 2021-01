Kurz vor dem Lockdown – Rabattschlacht lockt Massen in die Basler Innenstadt Globus, Manor und Co. versuchen ihre Waren mit Preisnachlässen loszuwerden, bevor sie am Montag schliessen müssen. Gerade junge Kunden freuen sich über die Abwechslung von der Langeweile zu Hause. Simon Bordier

Vor mehreren Geschäften in der Freien Strasse haben sich am Samstagnachmittag Schlangen wie diese gebildet. Foto: Lucia Hunziker

«Achtung! Dachlawinen», warnt ein Schild vor dem Dekorationsgeschäft Butlers. Vom Schnee ist in der Basler Innenstadt allerdings nicht mehr viel zu sehen, er hat vielerorts einem fahlen Grau Platz gemacht. Die einzige Lawine an diesem Samstagnachmittag entdecken wir in der Freien Strasse: Eine schwarze Menschenmasse ergiesst sich durch Basels Einkaufsmeile.

Es handelt sich um das letzte Wochenende vor dem schweizweiten Laden-Lockdown. Von Schliessungen betroffen sind Läden, die keine Güter des täglichen Bedarfs verkaufen. Diese überbieten sich nun mit Rabattaktionen. Das Warenhaus Globus lockt in Grossbuchstaben zur «TOTAL LIQUIDATION» und verspricht 50 bis 70 Prozent Preisnachlass; Konkurrent Manor gewährt auf die bereits laufende Winter-Ermässigung von 50 Prozent noch einmal 20 Prozent obendrauf; die Discount-Schuhkette Dosenbach kündigt gar eine Preisreduktion von bis zu 75 Prozent an. Die vielen roten Aufkleber auf den Schaufenstern, mit denen die Rabatte beworben werden, wirken beinahe wie ein Hilfeschrei: Bitte, liebe Kundinnen und Kunden, nehmt uns die Ware ab, bevor wir die Ladentür schliessen müssen.