Corona in Arbeitslosenstatistik – Quote gegenüber Vorjahr knapp 50 Prozent gestiegen In den beiden Basel sind im Juli 2020 deutlich mehr Menschen in die Arbeitslosigkeit geraten als im Juli 2019. Junge Stellensuchende sind besonders betroffen. Jennifer Bähler

Auf Jobsuche: Die RAVs in Basel registrieren derzeit 4250 Arbeitslose. Foto: Sabina Bobst

Die Arbeitslosenquote in Basel-Stadt ist Ende Juli auf 4,1 Prozent angestiegen. Zunahme beträgt im Vergleich zum Juli 2019 satte 48,2 Prozent. Gegenüber Vohrjahr entspricht dies 1382 Personen mehr, die in die Arbeitslosigkeit geraten sind, wie das Basler Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) mitteilt.

So wurden letzten Monat bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) rund 4250 arbeitslose Personen registriert, was 89 mehr als im Vormonat sind. Auch das Baselbiet verzeichnet wesentlich mehr Arbeitslose gegenüber dem Vorjahr. Mit 1320 liegt sie 50,5 Prozent über dem Junli 2019. Allerdings ist absolute Anzahl der Arbeitslosen mit rund 4000 Arbeitslosen vom Juni auf Juli bereits um 0,1 Prozenpunkte auf 2,6 Prozent gesunken. Bei den arbeitslosen Jugendlichen in Basel-Stadt sei ein Anstieg um 11,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat erkennbar, dabei seien 431 in der Altersklasse von 15 bis 23 Jahren betroffen. Momentan läge die Jugendarbeitslosigkeit bei fünf Prozent.

Mehr Menschen auf Stellensuche

Die Zahl der Stellensuchenden ist gemäss Statisik in Basel-Stadt um zwei Prozent gestiegen, so dass nun rund 6300 Personen auf Arbeitssuche befinden. Vergleicht man diesen Anstieg mit Juli 2019, sei eine Zunahme von 39,2 Prozentpunkten in Basel-Stadt und 29 Prozent in Baselland (1488 Personen) beobachtbar. In Baselland sei die Anzahl der stellensuchenden Personen um 1,5 Prozent (6717) gestiegen.

Diese Zunahme erfolgte trotz der Massnahmen des Bundes und der Kantone zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus. Gerade in der Dienstleistungbranche wie Gastronomie oder Hotellerie sei gemäss Reto Baumberger vom Gewerbeverband Basel, der Einstieg für Schulabgänger während der Krise erschwert. Personen im Gesundheitswesen hätten aufgrund der Nachfrage besser Berufschancen in diesem Jahr, sagte Baumberger bereits im Juli gegenüber der BaZ. (sda/ jb)