Quiz zum Detailhandel – Die Migros streicht Eigenmarken zusammen – wer kennt sie überhaupt? Kaugummi, Pfanne oder Unterhose: Testen Sie, ob Sie anhand des Namens einer Marke erkennen, welches Produkt dahintersteckt. Peter Burkhardt

Migroskinder dürften in unserem Quiz leichteres Spiel haben: Einkaufswagen der grössten Detailhändlerin. Foto: Madeleine Schoder

Die Migros ist bekannt für ihr grosses Sortiment an Eigenmarken. Doch nun verschwinden mehrere davon, wie CH Media berichtet. Die Marken waren offenbar zu wenig bekannt. Und bei einigen dürften die Kundinnen und Kunden gerätselt haben, was der Name bedeutet.