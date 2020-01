Queere Liebe, Sucht und Polizeigewalt in New York

Die Autorin



Sarah Schulman, geboren 1958 in New York City, studierte ohne Abschluss an der University of Chicago und hat einen BA des Empire State College in Saratoga Springs, New York. Sie ist Romanschriftstellerin (z.B. «The Sophie Horowitz Story», 1984; «The Cosmopolitans», 2016), Sachbuchautorin (z.B. «My American History: Lesbian and Gay Life During the Reagan/Bush Years», 1995; «Israel/Palestine and the Queer International», 2012), Dramatikerin («Carson McCullers», 2003), Drehbuchautorin (z.B. «Jason and Shirley», 2015), Journalistin und Dozentin für Englisch am College of Staten Island der City University of New York und Aidshistorikerin.

Sie ist Mitgründerin des New York Lesbian and Gay Experimental Film Festival und langjährige Polit- und LGBTQ-Aktivistin. Sie war unter anderem aktiv im Committee for Abortion Rights and Against Sterilization Abuse, bei Act Up – The AIDS Coalition to Unleash Power, gründete 1992 mit fünf anderen Frauen die Aktionsgruppe Lesbian Avengers und ist im Beirat der Organisation Jewish Voice for Peace. Für ihre Arbeiten ist sie mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden. Sarah Schulman lebt in New York.



Sarah Schulman: «Trüb» (Original: «Maggie Terry», The Feminist Press, New York 2018). Aus dem Englischen von Else Laudan. Ariadne/Argument-Verlag, Hamburg 2019. 270 S., ca. 30 Fr.

