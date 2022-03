Smalltalk der Woche – Queer-Experten möbeln Normalos auf Von Kunstgalerien für Mäuse über einen quietschenden Promi bis zum perfekten Frühlingsschuh – hier ist unsere neue Liste für das spannendere Tischgespräch. Nachhilfe inklusive. Lisa Füllemann Denise Jeitziner

Maus Miniature

Das würde den Mäusen bestimmt gefallen: Miniaturkunst des Kollektivs «Anonymouse». Foto: Instagram/anonymouse_mmx Willkommen im Jazz-Club. Foto: Instagram/anonymouse_mmx So würden wohl alle Nager gerne wohnen: Ein Haus, gestaltet von «Anonymouse». Man beachte den Veloparkplatz. Foto: Instagram/anonymouse_mmx 1 / 4

Das schwedische Künstlerkollektiv «Anonymouse» hat ein Herz für die kleinen Dinge des Lebens, genauer gesagt, für Mäuse. Zuunterst an Hausfassaden in Malmö baut es winzige Häuser, Restaurants, Geschäfte oder Galerien als Hommage an die kleinen Nager ein. An den Fotos, die sie bei Instagram posten, können wir uns kaum sattsehen. Memo an alle Hunde und Partygänger: Markieren und Körbeln verboten.

Fabelhaft fröhlich