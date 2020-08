#MeToo in der Schmuckbranche – «Queen of Cannes» in Schwierigkeiten Eine ehemalige Mitarbeiterin hat gegen das Genfer Uhren- und Schmuck-Unternehmen Chopard Klage erhoben. Die Firmenchefin Caroline Scheufele soll sich unangemessen verhalten haben. Sie bestreitet die Vorwürfe. Michèle Binswanger

Unter Verdacht: Gastgeberin der Reichen und Schönen, Caroline Scheufele. Foto: Florian Cella

Eigentlich ist sie eine Vorzeige-Unternehmerin: Seit bald vierzig Jahren arbeitet Caroline Scheufele im Unternehmen ihrer Eltern, dem Schweizer Uhren- und Schmuckkonzern Chopard, seit 19 Jahren leitet sie den Betrieb zusammen mit ihrem Bruder Karl-Friedrich. Er verantwortet den Uhrenbereich, sie ist zuständig für Design, künstlerische Direktion und die über die ganze Welt verteilten Chopard-Boutiquen. Vor Jahresfrist schon kündigte sich Unheil an, als eine ehemalige PR-Assistentin Scheufeles in New York gegen das Unternehmen klagte. Nun sind in der «New York Post» neue Details dazu bekannt geworden. Demnach soll die PR-Assistentin sich gedrängt gefühlt haben, intime Beziehungen mit Kunden einzugehen.

Intime Kontakte mit Kunden

Scheufele und Chopard weisen das zurück und werfen der PR-Assistentin ihrerseits vor, sie habe diese neuen Vorwürfe bloss deshalb öffentlich gemacht, um dem Familienunternehmen zu schaden und sich zu bereichern. In einem offiziellen Statement heisst es: «Die Mitarbeiterin erhielt vor einem Jahr die Kündigung aus triftigen Gründen. Die Firma Chopard und Frau Caroline Scheufele weisen alle von ihr hervorgebrachten Anschuldigungen in aller Form von sich. Beide stehen den US Justizbehörden für die Beantwortung jeglicher Fragen und zur vollumfänglichen Wiederherstellung der Wahrheit jederzeit zur Verfügung.»

Für Scheufele müssen diese Vorwürfe besonders bitter sein. Schon seit Jahren arbeitet sie daran, Chopard nicht zur zur begehrtesten Luxusmarke zu machen, sondern auch zu einem Konzern, der für hohe ökologische und ethische Standards steht. So war Chopard eine der ersten Luxusmarken, die ihre Kollektionen Anfang der Zehnerjahre auf Fairmined Gold umgestellt haben. Chopard verwendet für ihren Schmuck nur Gold und Edelsteine aus Minen, in denen Arbeits- und Umweltschutz eingehalten werden. Scheufele ist laut ihrem Bruder Karl-Friedrich die treibende Kraft hinter diesen Bestrebungen. «Wer stehen bleibt, geht rückwärts», das sei ihre Devise.

Gastgeberin von Hollywoods A-Riege

Scheufeles Familie kommt aus Baden-Württemberg, wo sie die Uhrenmanufaktur Eszeha besassen. 1963 kaufte die Familie die Uhren-Firma Chopard und pendelte fortan zwischen Deutschland und der Schweiz. Scheufele besuchte die Internationale Schule in Genf und begann nach ihrem Abschluss im Unternehmen der Eltern zu arbeiten.

1985 entwarf sie ihr erstes Schmuckstück, das dann auch produziert wurde. Von da an war Chopard nicht mehr nur eine Uhren-, sondern auch eine Schmuckfirma, und Caroline blieb dem Bereich treu. Als es 1997 darum ging, in Cannes eine Chopard-Boutique zu eröffnen, schlug sie eine Zusammenarbeit mit dem Filmfestival vor. Die Idee erwies sich für die Firma als Geniestreich.

1998 wurde Scheufele eingeladen, die Palme d’or neu zu gestalten. Fünfzig Jahre lang erhielten die Festival-Gewinner als Preis eine Pyramide Plexiglas, Scheufele entwarf nun eine richtige Palme aus Gold. Bald war Chopard der offizielle Partner des Festivals, und Scheufele machte sich einen Namen als exzellente Gastgeberin.

Während an der Cote d’Azur die neusten Filme vorgestellt werden, macht sie jeweils die siebte Etage des Luxushotels Martinez an der Croisette zu ihrem Hauptquartier und lädt Regisseure, Schauspielerinnen, Kunden, Journalisten und Influencer zu sich ein.

Im Gegenzug dürfen sie dann teuren Chopard-Schmuck auf dem roten Teppich präsentieren. Entsprechend beliebt sind ihre exklusiven Einladungen, sodass die amerikanische «Vogue» ihr den Titel «Queen of Cannes» verlieh. Niemand hätte damit gerechnet, dass sie auch bald mit den dunklen Seiten Hollywoods assoziiert würde. Nun wird ein Gericht die Sache klären müssen.