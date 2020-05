Knatsch im Grossen Rat – Quartierkoordination Gundeli sorgt bei Parlamentariern für Empörung Die Quartierarbeit im Gundeli erhält nur Subventionen, wenn sie sich mit den ausgetretenen Verbänden einigt. Franziska Laur

Die Quartierarbeit erhält für die kommenden drei Jahre insgesamt 8,6 Millionen Franken. Foto: Moira Mangione

Geld für die Quartierkoordination Gundeldingen, doch mit welchen Auflagen? Das war im Grossen Rat die grosse Frage. Allgemein ging es um Staatsbeiträge von insgesamt 8,6 Millionen Franken für die kommenden drei Jahre für die Quartierarbeit in der ganzen Stadt.

Speziell zu reden aber gaben die Subventionsbeiträge von 70’0000 Franken jährlich an die Quartierkoordination Gundeldingen. Dort geben sich Geschäftsleitung und Vorstand so querulantisch, dass gar wohlgesinnte Parlamentarier ins Sinnieren kamen. Dies, weil sich der Vorstand nicht einmal dazu herabgelassen hatte, zu einem Hearing zu kommen, zu dem die Bildungs- und Kulturkommission gerufen hatte.

4 von 34 Trägervereinen sind im vergangenen Jahr aus der Quartierkoordination Gundeldingen ausgetreten. Vor allem der Neutrale Quartierverein Gundeldingen ist sauer: Die Quartierkoordination handle eigenmächtig, man werde behindert und von der Geschäftsleiterin schlecht behandelt. Und man weigere sich, einen Präsidenten oder eine Präsidentin einzusetzen, weil man einen Vorstand «auf Augenhöhe» wolle. So fehle jedoch die Ansprechperson.

Dies dürften gute Argumente sein. Die rot-grünen Fraktionen jedoch waren der Meinung, dass die Quartierkoordination grundsätzlich gute Arbeit leiste und man ihr nicht zu sehr ins operative Geschäft hineinreden solle.

Staatliche Einmischung nicht geschätzt

Ein grosser Streitpunkt ist im Gundeli wie auch im Kleinbasel allerdings, dass die Neutralen Quartiervereine, beides schon lange etablierte Verbände, die «staatliche Einmischung» nicht schätzen. Fausi Marti, Präsident des Neutralen Quartiervereins Gundeldingen, etwa spekulierte in der «Gundeldinger Zeitung», ob die Quartierkoordination wohl aktive, grosse Vereine als lästige Konkurrenz empfinde, weil diese «ohne städtischen Geldsegen» Projekte auf die Beine stellen könnten.

Und Stephan Fluri, Präsident der Konferenz Neutrale Quartiervereine Basel, stellt fest: «Seit vielen Jahren wehren sich die Neutralen Quartiervereine gegen staatliche Stadtteilsekretariate, die mit viel Geld subventioniert werden. So wird nur ein verlängerter Arm des Staates geschaffen.» Projekte könnten so nicht neutral für die Bevölkerung umgesetzt werden.

Diese Haltung dürfte künftig für die Quartierkoordination Gundeldingen zu einem Hinkelstein werden. Denn die Subventionen werden gemäss dem Grossratsbeschluss nur ausbezahlt, wenn man sich mit allen Verbänden einigt. Also muss auch der Neutrale Quartierverein wieder ins Boot geholt werden. Das hatte die CVP/EVP mit einem Änderungsantrag erkämpft.

Graben zwischen Linken und Bürgerlichen

Im Grossen Rat tat sich ein regelrechter Graben zwischen Linken und Bürgerlichen auf. Die Bürgerlichen ärgerten sich, dass sich die Quartierkoordination Gundeldingen nicht einmal dazu bewegen liess, an das Hearing zu kommen, und man keine Vereinsspitze installieren wolle. Die Linken plädierten dafür, darüber hinwegzusehen und zugunsten der für das Quartier wichtigen Institution den Prozess nicht zu unterbrechen.

Übrigens war auch die Kommission selber gespalten. Die Mehrheit war dafür, die Beiträge auch für die Quartierkoordination Gundeldingen ohne allzu grosse Auflagen zu gewähren. Sie sollten allerdings erst ausbezahlt werden, wenn sich der Vorstand in einem statutenkonformen Zustand befindet. Ausserdem müsse die professionelle Zusammenarbeit mit den vier ausgetretenen Vereinen auf Projektebene gewährleistet sein.

Die Kommisionsminderheit jedoch wollte die Auszahlung der Beiträge noch an zusätzliche, einschneidende Bedingungen knüpfen – und zwar für das Stadtteilsekretariat Kleinbasel und die Quartierkoordination Gundeldingen. Auch im Kleinbasel hatte es Probleme gegeben. So fühlten sich bürgerliche Kreise bei Fragen rund um das Landhof-Parkhaus ausgebootet. Die Komissionsminderheit verlangte denn neben den zusätzlichen Forderungen an die Gundelianer auch die Sicherung einer neutralen und ausgewogenen Haltung in politischen Fragen für die Kleinbasler.

Schliesslich obsiegte die gemässigtere Kommissionsmehrheit. Allerdings eben mit der Einschränkung, dass der Vorstand mit einem Präsidium und einem Vizepräsidium besetzt wird. Der Entscheid fiel zum Schluss mit 75 zu 10 Stimmen bei 11 Enthaltungen.

Zum Schluss hiess der Grosse Rat ausserdem mit 49 zu 43 Stimmen einen Antrag der SP und des Grünen Bündnisses gut, der eine jährliche Unterstützung von 75’000 Franken für die mobile Quartierarbeit Klybeck-Kleinhüningen forderte.