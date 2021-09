Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Quarterback Frei, Skorer Xhaka – und ein neuer Fummler Beim 3:0-Cupsieg über Rorschach-Goldach sind es die Routiniers, die das Spiel des FC Basel antreiben – einige lassen sich davon mitreissen, andere weniger. Oliver Gut , Benjamin Schmidt

Fabian Frei vor dem Schuhputz-Jubel mit 2:0-Schütze Taulant Xhaka, im Hintergrund Matias Palacios. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus).

Felix Gebhardt: 4,5

Ist im Grunde inzwischen die Nummer 2 und darf spielen, weil es Lindner in dieser Partie nicht braucht und Nikolic für die nationalen Wettbewerbe von der Kontingentsliste gestrichen wurde. Beim Lattenschuss (5.) wäre er chancenlos, sonst ist er nahezu arbeitslos.

Michael Lang: 4

Vielleicht liegt es daran, dass er weiterhin seine Form früherer Basler Tage sucht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ein Routinier wie er weiss, wie man in einer frühen Cup-Runde haushälterisch durchs Spiel geht, ohne dabei auf- oder abzufallen. So oder so: Fällt weder auf noch ab.