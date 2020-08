Anpassungen bei den Risikoländern – Quarantäneliste: Die Neuen, die Weggefallenen – und die Nächsten Das BAG hat die Risikogebiete aktualisiert. Für Albanien, Belgien oder Mallorca gilt neu die Quarantänepflicht, drei andere Länder kommen gerade noch davon. Holland und Frankreich nähern sich dem Grenzwert. Andreas Frei

Frankreich hat an vielen öffentlichen Orten eine Maskenpflicht verhängt, so auch in Paris. Die Corona-Fallzahlen steigen aber weiter, bei gleichbleibendem Trend droht Frankreich-Reisenden bereits Anfang September die Schweizer Quarantäneliste. Foto: Reuters/Benoit Tessier

Das Bundesamt für Gesundheit hat am Dienstagmittag die neue Liste der Risikoländer publiziert. Diese gilt ab Donnerstag, 20. August und ersetzt die Version vom 5. August. Neu dazugekommen sind insgesamt 13 Länder oder Gebiete, fünf sind gestrichen worden. Drei Länder sind bereits über dem Grenzwert, wurden aber vom BAG noch verschont. Und vier Staaten verzeichnen einen gefährlichen Anstieg, der sie in zwei Wochen bereits auf die Schweizer Quarantäneliste befordern könnte. Die Übersicht:

Neu auf der Liste

Die aktuelle Liste mit allen Informationen zeigt, dass einige Länder und Gebiete neu über dem Grenzwert von 60 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen liegen. Bei Rückkehr aus diesen Regionen gilt ab Donnerstag die Quarantänepflicht. Dazu gehören die balearischen Inseln Mallorca, Ibiza und Menorca. Bisher galt nur Festland-Spanien als Risikogebiet, das wird sich diese Woche aber ändern, die Balearen liegen gemäss spanischem Gesundheitsministerium mit 144 neuen Fällen pro 100’000 Einwohnern in 14 Tagen deutlich über dem Grenzwert von 60. Der Wert der Kanaren liegt bei 46, die spanische Inselgruppe vor Westafrika bleibt deshalb noch von der Quarantänepflicht verschont.

Klar über dem Grenzwert liegen Aruba, die Färöer-Inseln und Belize, aber auch die Kleinstaaten Malta, Monaco, Andorra und Gibraltar. Zudem fällt auch für das Safariziel Namibia der Quarantänehammer.

Fertig Mallorca: Mit 144 neuen Fällen pro 100’000 Einwohnern in den letzten 14 Tagen liegen die Balearen über dem Quarantäne-Grenzwert des BAG. Rückkehrer müssen sich wohl ab Ende dieser Woche selbst isolieren. Foto: Reuters/Enrique Calvo Mallorca lockt viele Schweizer Touristen an, nicht nur nach El Arenal. Doch die Corona-Fallzahlen sind hoch und das BAG wird wohl noch diese Woche eine Quarantänepflicht für Rückkehrer aus Mallorca, Ibiza oder Menorca einführen. Foto: Reuters 1 / 2

Auch Albanien mit 65 und Indien mit 62 Neuinfektionen liegen über dem Grenzwert, weisen leicht steigende Fallzahlen auf und sind nun auf der Liste. Noch vor ihnen liegt Belgien mit 66 neuen Fällen pro 100’000 Einwohnern in den letzten 14 Tagen, dort sinken die Zahlen aber tendenziell, vielleicht ist die Quarantänepflicht für Rückkehrer aus Belgien nur von kurzer Dauer.

Von der Liste gestrichen

Fünf Länder sind derzeit noch als Risikogebiete verzeichnet, konnten ihre Neuinfektionen aber so weit drücken, dass sie nun unter dem Grenzwert liegen. Sowohl Singapur wie auch Serbien haben über die letzten zwei Wochen 50 neue Fälle pro 100’000 Einwohner vermeldet und wurden demnach von der Quarantäneliste gestrichen. Die Tendenz ist bei beiden weiterhin sinkend. Nur leicht rückgängig sind die Fallzahlen hingegen in Saudiarabien, welches mit 58 nur knapp unter dem Grenzwert von 60 liegt – die Isolationspflicht gilt auch für Rückkehrer aus Saudiarabien ab Donnerstag nicht mehr.

Zudem haben die kleinen zentralafrikanischen Staaten Äquitorialguinea und São Tomé und Príncipe ihren Status als Risikogebiet verloren, sie weisen kaum noch Coronafälle auf.

Risikoliste ab 20. August Infos einblenden Nachfolgend sind alle Staaten oder Gebiete mit erhöhtem Ansteckungsrisiko aufgeführt. Die Liste wird vom BAG alle zwei Wochen aktualisiert. Die am 18. August neu hinzugefügten Staaten und Gebiete sind in fetter Schrift hervorgehoben.

Kandidaten für die Liste

Erst am Dienstag über den Grenzwert gestiegen sind Libyen, der Libanon und Paraguay. Am Montag lagen sie noch haarscharf darunter, das hat sie wohl für die nächsten zwei Wochen gerettet. Sie kommen auf der neuen Risikoliste des BAG auf alle Fälle nicht vor. Top-Touristenziele sind die drei Länder derzeit ohnehin nicht, eine Anpassung in letzter Minute hat sich daher auch nicht aufgedrängt. Ohne Besserung sind sie aber spätestens in zwei Wochen Kandidaten.

Andere Länder liegen nur noch knapp unter dem Grenzwert von 60 und vermelden gleichzeitig mehr Neuinfektionen als in der Vorwoche. Gambia müsste bei auf die nächste Quarantäneliste kommen, sollten die Zahlen weiterhin auch nur minimal steigen und auch San Marino verzeichnete in den letzten 14 Tagen zusammengezählt 58 Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner, mit weiterhin zunehmenden Fallzahlen.

Die Philippinen nähern sich dem Grenzwert ebenfalls langsam an. Die Zahl der Neuinfektionen schwankt im Inselstaat stark. Am letzten Freitag waren es 3780 neue Fälle, am Samstag schon 6130, am Sonntag wieder 4270. Der Schnitt der letzten 7 Tage beträgt rund 4500, bleibt dieser auch nächste Woche gleich, würden die Philippinen von aktuell 53 auf 57 neue Fälle pro 100’000 Einwohner kommen. Wird die Tendenz der letzten Tage beibehalten, also im Schnitt 3% Steigerung, dann klettert der Wert bis zur nächsten Liste über 60.

Gefährlicher Aufwärtstrend

Einen Sprung nach vorne hat Frankreich gemacht. Bei der Präsentation der Liste vor rund zwei Wochen lag der Nachbarstaat bei 22 Fällen pro 100’000 Einwohner in 14 Tagen. Nun sind es 46, Tendenz steigend. Bei gleichbleibender Entwicklung der Fälle sind es bald über 50. In den letzten beiden Tagen meldete Macrons Gesundheitsministerium jeweils über 3000 Fälle für das Land – um unter dem Grenzwert von 60 zu bleiben, wären aber maximal 2870 Neuinfektionen pro Tag nötig. Gelingt keine Kurskorrektur, wird Frankreich für die Quarantäneliste in zwei Wochen ein Hauptthema.

Auch Hollands magische Zahl ist in den letzten 14 Tagen von 22 auf 46 angewachsen. Nach einem stärkeren Aufwärtstrend Anfang August hat sich die Kurve nun aber wieder etwas abgeflacht. Mit seinen 17,3 Millionen Einwohnern ist der Grenzwert von 60 für Holland erreicht, wenn über 14 Tage im Schnitt 740 Neuinfektionen vermeldet würden. In den letzten fünf Tagen waren es zwischen 500 und 650, davor allerdings 779. Die Niederländer haben zwar noch etwas Marge, steigen die Zahlen aber weiter, könnte ihnen Anfang September ebenfalls eine unrühmliche Erwähnung auf der Schweizer Risikoliste drohen.

Das Trio mit aktuell 46 Fällen pro 100’000 Einwohnern über 14 Tage schliesst Marokko ab. Die nordafrikanische Destination ist bei Schweizern beliebt, bereitet aber mit steigenden Fallzahlen ebenfalls Sorgen. 1560 Neuinfektionen dürften es über 2 Wochen im Tagesschnitt sein, die Werte der letzten Tage liegen bereists zwischen 1200 und 1770. Bei gleichbleibendem Wachstum überschiesst Marokko den Grenzwert noch im August.

In Marokko wartet ein Kutscher auf Touristen. Schweizerinnen und Schweizer müssen sich eine Reise bald gut überlegen, droht das nordafrikanische Land doch schon bald auf der BAG-Risikoliste zu landen. Foto: Keystone/AP/Mosa’ab Elshamy

Knapp unter dem Radar bewegt sich derzeit Kroatien. Der Wert von 32 auf der Liste wirkt zunächst unverdächtig, aber Schweizer Contact-Tracer haben einen Anstieg von Corona-Fällen bei Rückkehrern aus Kroatien festgestellt. Das Land mit knapp 4,1 Millionen Einwohnern muss sich bei rund 175 neuen Fällen pro Tag Sorgen um die Schweizer Quarantäneliste machen – über 14 Tage gezählt wären das dann mehr als die 60 Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner. Anfang August verzeichnete Kroatien durchschnittlich 50 neue Corona-Fälle pro Tag, doch seit letztem Donnerstag steigen die Zahlen rasant. Von 130 schnellten die Neuinfektionen auf bis zu 208 hoch. Der Schnitt der letzten vier Tage entspricht bereits 175 – auf 14 Tage hochgerechnet würde damit der BAG-Grenzwert erreicht. Dank den niedrigeren Zahlen davor wurde Kroatien diese Woche noch von der Quarantänepflicht verschont. Steigen die Zahlen aber gleichbleibend weiter, ist das Land in zwei Wochen wohl auch auf der Risikoliste.

Und die Schweiz?

Die meisten Ansteckungen in den Ferien erfolgen in der Schweiz, stellen die Contact-Tracer fest. Wie stehen denn wir aus Sicht anderer Länder da? Um den Grenzwert zu überschreiten, müsste die Schweiz innert 14 Tagen total 5126 Neuinfektionen verzeichnen – oder 2 Wochen lang täglich 366. Über 300 ging es in den letzten Wochen aber nie, der höchste Wert war 274 am Mittwoch. Die Zahlen klettern zwar hoch, aber vergleichsweise langsam, im August beträgt die Zunahme im Schnitt weniger als 3 Prozent.

Bliebe dieser Trend aber gleich, würde die Schweiz den BAG-Grenzwert zwischen Mitte und Ende September überschreiten. Dann müssten wir damit rechnen, dass auch die Herbstferien zu Hause stattfinden, weil uns andere Länder nicht mehr als Touristen haben wollen. Wie sich die Zahlen aber tatsächlich entwickeln, bleibt abzuwarten.

Wo ist es noch sicher?

Eine hundertprozentige Feriensicherheit ist im Corona-Jahr 2020 wohl nur noch ein frommer Wunsch. Länder ohne einen einzigen Fall in den letzten 14 Tagen gibt es aber einige. Dabei stechen einige Karibikinseln heraus, wie beispielsweise Dominica, Grenada oder St. Lucia.

In Ostafrika ist die Situation um den Viktoriaseee relativ unbedenklich, Tansania hat gar keine Neuinfektionen in den letzten zwei Wochen gemeldet, Kenia, Uganda oder Ruanda nur wenige.

Auch in Südostasien gibt es wenig Corona-Fälle, etwa in Vietnam, Laos, Kambodscha, Thailand, Malaysia oder Taiwan. Ihr Erfolg liegt allerdings darin, dass sie erst gar keine Touristen reinlassen oder diese zwingend in Quarantäne müssen – mit Apps und Armbändern überwacht.

Sansibar lockt mit schönen und derzeit coronafreien Stränden. Foto: Keystone/Tolga Bozoglu

Coronafreie Zonen gibt es auch in Europa: Die britische Insel Guernsey hat keine Fälle mehr und ist am Montag in die nächste Lockerungsphase getreten. Für Touristen heisst dies aber immer noch mindestens 8 bis 9 Tage Quarantäne, je nachdem wie schnell die Ergebnisse des obligatorischen Tests vorliegen, der am siebten Tag gemacht werden muss.

Andere europäische Gebiete sind zwar nicht ganz coronafrei, verzeichnen aber in den letzten zwei Wochen mit maximal 15 Neuinfektionen pro 100’000 Einwohnern deutlich weniger Fälle als die Schweiz. Dazu gehören die Nachbarn Deutschland und Italien, die baltischen Staaten Estland, Lettland, Litauen oder Ungarn und die Slowakei. Grossbritannien ist mit 20 bereits etwas darüber, Österreich befindet sich in einer ähnlichen Situation wie die Schweiz, mit vergleichbaren täglich gemeldeten Zahlen. Leicht darunter steht Griechenland, das momentane Top-Ziel für Badeferien kämpft aber auch wieder mit steigenden Zahlen. Lag der Wert pro 100’000 Einwohner vor zwei Wochen noch bei 7, ist er jetzt bereits bei 22, Tendenz steigend. Ohne Trendwende wird es auch für die Schweizer Griechenland-Touristen noch vor den Herbstferien kritisch

Schön wäre im Spätsommer eine Reise nach Kanada, wo die Corona-Lage ebenfalls einigermassen sicher wäre. Nur kommen Touristen dort gar nicht rein, selbst wenn Europäer beispielsweise aus familiären Gründen nach Kanada reisen dürfen, gilt für sie eine strenge 14-tägige Quarantänepflicht.