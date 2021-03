In eigener Sache – Qualität zahlt sich aus Alle Titel von Tamedia werden jährlich einem Qualitätsmonitoring unterzogen. Auch die BaZ. Das Fazit aus dem Corona-Jahr 2020 macht Lust auf mehr. Meinung Marcel Rohr

Die BaZ im digitalen Zeitalter – zu lesen auf Papier, am Desktop, auf dem Tablet oder im Smartphone. Illustration: Tamedia

Journalistische Qualität ist entscheidend für die Glaubwürdigkeit eines Medientitels. In Zeiten des Internets, in denen sich auch jede falsche Information minutenschnell um den Erdball verbreiten kann, ist die Sorgfalt ein hohes Gut im täglichen Journalismus.

Tamedia investiert viel in Qualität. Zehn externe Expertinnen und Experten haben im letzten Jahr bei allen Zeitungstiteln des grössten Schweizer Verlags ganz genau hingeschaut. Und zwar eine Woche lang. Begleitet wurden sie von Ex-«Tages-Anzeiger»-Chefredaktor Res Strehle. Sie alle attestierten den Redaktionen zwischen Genf, Winterthur und Basel eine gute Einhaltung der handwerklichen Regeln sowie eine beachtliche Menge von täglichen Eigenleistungen – angesichts von Kurzarbeit und Homeoffice in Zeiten der Pandemie keine Selbstverständlichkeit. Auch die «Basler Zeitung» hielt den strengen Qualitätsanforderungen stand.

Natürlich: Es passieren immer noch Fehler. Der Modus «Mobile First», in dem alle Texte zunächst onlinegerecht aufbereitet werden, ist eine grosse Herausforderung. Doch wir pflegen einen offenen Umgang mit Fehlern, stehen dazu und korrigieren sie. Nur das schafft Transparenz und Glaubwürdigkeit.

Covid-19 hat im letzten Jahr unser Leben einschneidend verändert und führte während der beiden Lockdowns zu einem starken Anstieg der Nutzerzahlen auf den digitalen Kanälen. Der Wunsch nach seriöser Information in struben Zeiten schlägt sich bei unserer Leserschaft in Zahlen nieder: Die BaZ hat die Zahl der Digitalabonnenten 2020 erneut gesteigert. Für dieses Vertrauen bedanke ich mich. Es ist ein Ansporn, es in diesem Jahr noch besser zu machen.

Den ganzen Tamedia-Qualitätsreport 2020 kann man hier nachlesen.