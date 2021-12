Mehr als 40 Opfer – Putzfrauen in Gstaad ausgebeutet – drei Personen kommen vor Gericht Rund drei Jahre, nachdem im Nobelferienort die Ausbeutung von Frauenaufgeflogen war, müssen sich drei mutmassliche serbische Drahtzieher vor der Justiz verantworten.

Das winterlich verschneite Gstaad: Hinter den Kulissen schwärt das schmutzige Geschäft mit Billig-Putzkräften. Foto: Bruno Petroni

Gerade jetzt präsentiert sich die Region von Gstaad von ihrer Postkartenseite. Die Dörfer tief verschneit, der Himmel blau, die Pisten einladend und die stattlichen Chalets der Schönen und Reichen herausgeputzt für die Festtage. Doch hinter den feinen Kulissen schwärt schon lange das Drecksgeschäft mit Billig-Putzkräften.

Vor drei Jahren flog ein grosser Fall auf. Im Zentrum dieses ausbeuterischen Menschenhandels steht ein Familie mit serbischen Wurzeln. Ihr wird vorgeworfen, seit 2013 vierzig Frauen serbischer Herkunft als Putzfrauen und Kindermädchen im Saanenland ausgebeutet zu haben. Bei der Verhaftung der Tatverdächtigen im Januar 2020 waren die Ermittler noch von sieben mutmasslichen Opfern ausgegangen.

Die Frauen im Alter zwischen 29 und 53 Jahren wurden mit dem Versprechen einer einfach zu verrichtenden, gut entlohnten Arbeit und der Aussicht auf eine Arbeitsbewilligung in der Schweiz in die Schweiz gelockt.

In der Nobelferienregion von Gstaad mussten sie dann aber ohne Arbeitsbewilligung zu Hungerlöhnen riesige Arbeitspensen abschuften, durften sich nicht frei bewegen und hausten in prekären Verhältnissen. Geschlafen wurde auf Matratzen am Boden oder auf Liegestühlen. Die sanitären Einrichtungen waren minimal.

Erniedrigt und bedroht

Die Frauen wurden regelmässig beschimpft, erniedrigt, bedroht und massiv unter Druck gesetzt, wie die Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Mittwoch schreiben. Und zu guter Letzt mussten die Frauen auch zwischen ihren Einsätzen rund um die Uhr ständig erreichbar sein.

Die drei Drahtzieher, eine 64-jährige Frau, ein 71-jähriger Mann und eine 43-jährige Frau wurden festgenommen. Die ältere Frau befindet sich mittlerweile im vorzeitigen Strafvollzug. Die beiden anderen Angeschuldigten wurden wieder aus der Untersuchungshaft entlassen. Alle drei sind teilweise geständig und werden vor Gericht gestellt. Es gilt die Unschuldsvermutung bis ein rechtskräftiges Urteil vorliegt.

SDA/awb

