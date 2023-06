Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Putts Gesetz: Es gibt nur zwei Arten von Menschen Solche, die verstehen, was sie nicht verantworten – und solche, die verantworten, was sie nicht verstehen. Mikael Krogerus Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Denken Sie an einen Moment, in dem Sie eine richtig gute Idee hatten, von der Sie wirklich begeistert waren. Irgendwann präsentierten Sie Ihre Idee einigen Kolleg:innen, vielleicht Ihrer Vorgesetzten oder gar einem Investor. Die hörten Ihnen mehr oder weniger geduldig zu und sagten dann: «Klingt noch interessant, aber wir haben gerade andere Prioritäten.» Oder: «Das geht eh nicht.» Oder: «Das haben wir schon mal gemacht.» Sie waren enttäuscht, aber Sie gaben nicht auf. Vielleicht versuchten Sie, Ihre Idee an andere zu verkaufen, aber die reagierten ähnlich abweisend. Ihre Enttäuschung wechselte in Frustration, aber Sie gaben noch immer nicht auf. Sie versuchten, Ihre Idee an sich selbst zu verkaufen, arbeiteten in Ihrer Freizeit an dem Projekt weiter. Und irgendwann gaben Sie auf.