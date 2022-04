Umstrittene Geschäfte – Putins Ölhändler in der Schweiz Der eng mit dem Kreml verbundene Ölgigant Rosneft hat in Genf Milliardenumsätze gemacht. Dabei spielte die Aussenpolitik Russlands eine wichtige Rolle. Sylvain Besson

Eine Ölraffinerie der Rosneft Oil Company in der Region Samara in Russland. Foto: Yegor Aleyev (Tass/Keystone)

Eine russische Flagge hinter getönten Scheiben ist das letzte Symbol dessen, was einst das Herz der Ölmacht des Kremls in Genf war. Im Geschäftshaus an bester Seelage waren lange Zeit die Büros einer wichtigen Handelstochter des grössten russischen Ölkonzerns Rosneft untergebracht. Konzernchef Igor Setschin gehört zu den engsten Verbündeten von Präsident Wladimir Putin. Sein Name steht seit Kriegsausbruch auf den Sanktionslisten der EU und der Schweiz. Setschin stehe täglich in Kontakt mit Putin, so die Behörden.