Russische Desinformation aus der Schweiz – Putins Kriegspropagandist agitiert unbehelligt weiter Der Bundesrat will keine russischen Diplomaten ausweisen – auch nicht jenen Fake-News-Produzenten, der nun weltweit für Aufsehen erregt. Bernhard Odehnal Thomas Knellwolf

Russlands eifrigster öffentlich auftretender Propagandist in der Schweiz: Alexander Alimow bei einem Auftritt in Genf. Foto: PD

Diplomaten aus der zweiten Reihe kommen eher selten in internationalen Medien vor. Alexander Alimow, Mitarbeiter der russischen Vertretung bei der UNO in Genf, hat es in den vergangenen Tagen jedoch gleich mehrmals geschafft.

Und kurz davor mit einem am Sonntag abgesetzten Tweet.