Reaktionen auf den Rückzug aus Cherson – Hardliner mit Samthandschuhen Moskau gibt Cherson auf. Während radikale Kriegsbefürworter den Abzug aus Charkiw im September noch offen kritisierten, sind diese nun plötzlich voll des Lobes. Silke Bigalke aus Moskau

«Natürlich ist dies kein siegreicher Schritt in diesem Krieg, aber es ist wichtig, sich nicht zu quälen»: Der russische Hardliner und Gründer der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, äusserte sich verständnisvoll zum Rückzug aus Cherson. Foto: Alexander Zemlianichenko (AP Photo)

Andrei Turtschak hat es als einer der Ersten ausgesprochen: «Russland ist jetzt für immer hier», sagte der Vertreter der Kremlpartei und glühende Putin-Anhänger im Mai in Cherson. Die ukrainische Stadt war früh im Krieg von russischen Truppen besetzt worden – und erstmals schien ein hochrangiger Regimevertreter zu bestätigen, dass Moskau ukrainische Gebiete dauerhaft besetzen wollte. «Es gibt kein Zurück in die Vergangenheit», betonte Turtschak in Cherson.