Ukraine-Krieg – Putins Entscheid trifft auch Basler Unternehmen Nach den zehntägigen Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 hat Russland die Gaslieferungen nach Europa wieder aufgenommen. Trotzdem kann es in der Schweiz eng werden. Wir haben bei Unternehmen in der Region nachgefragt. Dorothea Gängel

Chemie und Pharma gehören zu den Branchen mit dem grössten Gasverbrauch in der Schweiz. Hier: der BASF-Standort Klybeck im Kleinbasel. Foto: Nicole Pont

Seit Donnerstag steht fest: Nach Ende der Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 fliesst zwar wieder Gas von Russland nach Europa, die Menge liegt mit 40 Prozent allerdings deutlich unter der Kapazitätsgrenze. Damit haben sich die schlimmsten Befürchtungen, dass Putin den Gashahn geschlossen halten könnte, zwar nicht bewahrheitet. Dennoch bedeutet dies für die Schweiz, die 47 Prozent des benötigten Gasvolumens über verschiedene europäische Verteilzentren aus Russland bezieht, dass es eng werden kann.

Neue Gaslieferquellen zu erschliessen ist kompliziert. Daher müssen sich Unternehmen, die nicht über sogenannte Zweistoffanlagen verfügen, die also nicht Gas beispielsweise durch Öl ersetzen können, ernsthaft Szenarien überlegen, wie sie ihre Produktion aufrechterhalten können.

Für BASF, einen der grössten Chemiekonzerne weltweit, der an zwei Standorten in Basel Büro- und Laboraktivitäten hat, ist gemäss Franz Kuntz, Mediensprecher bei BASF, eine kontinuierliche Belieferung mit Erdgas unverzichtbar. «In Europa verwendet BASF etwa 60 Prozent des zugekauften Erdgases für die Erzeugung von Energie wie Dampf und Strom, die in der Produktion benötigt wird», sagt es. 40 Prozent würden als Rohstoff für die Herstellung wichtiger Grundchemikalien genutzt.

Kein kurzfristiger Ersatz für Erdgas in der Chemieproduktion

«Eine Verknappung des Erdgases würde sich doppelt auf die Chemieproduktion auswirken», sagt Kuntz. Zum einen fehle Energie für die Produktionsprozesse, zum anderen würde Erdgas als wichtiger Ausgangsstoff für die Herstellung von Produkten fehlen. «Erdgas lässt sich in der Chemieproduktion weder als Rohstoff noch als Energieträger kurzfristig ersetzen», sagt er.

Seit März habe BASF Massnahmen ergriffen, um den Gasverbrauch zu senken. Kurzfristig seien dies technische Optimierungen im Produktionsprozess sowie die Umstellung auf alternative Brennstoffe, wo dies möglich sei. Die Produktionsstandorte, die Teil von Industrieparks seien, würden Dampf und Strom von deren Betreibern beziehen.

Das Problem besteht auch im Detailhandel. «Bei Coop wird Erdgas zum Heizen und in der Produktion, beispielsweise zum Backen in den eigenen Bäckereien, verwendet», sagt Kevin Blättler, Mediensprecher am Coop-Hauptsitz in Basel. Um die dort notwendigen hohen Temperaturen zu erreichen, hat man derzeit noch keine Alternative. Da Schnitzelheizungen eine Einheizphase benötigen, seien sie nur bedingt und wenn, dann für den langfristigen Einsatz sinnvoll.

Roche arbeitet seit Jahren an Dekarbonisierung

An gewissen Standorten bestehe heute bereits die Möglichkeit, mit Zweistoffanlagen Erdgas und Heizöl situativ zu wechseln. Beim Bau von neuen Produktionsanlagen und Verkaufsstellen würde die Art der Energieversorgung berücksichtigt. Der Ausbau von Fotovoltaikanlagen auf den Gebäuden von Coop helfe, den Energiebedarf weiter zu reduzieren. Die aktuelle Situation habe man im Auge, und man passe in Abstimmung mit dem Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung die Notfallpläne jeweils entsprechend an.

Bei Bell Schweiz bestünden zum aktuellen Zeitpunkt keine Probleme mit der Verfügbarkeit von Erdgas, sagt Fabian Vetsch, Mediensprecher am Hauptsitz Basel. Die meisten Standorte könnten auf Alternativen wie Fernwärme oder Öl zurückgreifen. Für Standorte und Prozesse, die auf Erdgas angewiesen seien, würde derzeit auf das mögliche Szenario einer Erdgasknappheit im Herbst und im Winter intensiv an Alternativen gearbeitet.

Wie wichtig die Unabhängigkeit von russischem Gas ist, dessen ist man sich bei Roche nicht erst nach den aktuellen Entwicklungen bewusst. «Bei Roche arbeiten wir bereits seit mehreren Jahren an der Dekarbonisierung unseres Energiebedarfs», sagt Karsten Kleine, Mediensprecher bei Roche. Einige produktionskritische Prozesse seien zwar nach wie vor auf Erdgas angewiesen, könnten jedoch auf den Betrieb mit Öl umgestellt werden.

Auch bei Nestlé Schweiz bemüht man sich um Alternativen. Der Nahrungsmittelhersteller, der in Basel in erster Linie Senf und Mayonnaise produziert, setzt im Werk Basel insbesondere Wärmepumpen und Wärmerückgewinnungssysteme ein. Der Gasverbrauch konnte laut einem Sprecher in den letzten Jahren kontinuierlich gesenkt werden, obwohl das Unternehmen gewachsen ist.

Fehler gefunden?Jetzt melden.