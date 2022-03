Nazi-Vokabular in Russland – Putins «Endlösung» Der Präsident führt auch einen Propagandakrieg – und verwendet dafür schockierend faschistoide Sprachbilder. Alexandra Kedves

Wladimir Putin propagiert im russischen Fernsehen eine Selbstreinigung des Volkes. Foto: Screenshot

Die Kommunikationsschlacht hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski gewonnen. Zuletzt bewegte er mit seinen Zoom-Reden vor den deutschen und amerikanischen Abgeordneten die gesamte westliche Welt. Wladimir Putin, der selbst ernannte Nazijäger, dagegen schockt mit einer faschistoiden Rhetorik. In einem seiner jüngsten Fernsehauftritte schäumte er über die Verräter in seinem Land. Ein Übersetzer hat die Tirade auf Englisch untertitelt und via Tweet rund um den Globus geschickt.