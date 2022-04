Russische Propaganda – Putins Charme­offensive auf Spanisch Nirgendwo ist der russische Auslandssender RT so beliebt wie in Lateinamerika. Und so einflussreich. Starmoderatorinnen oder Ex-Präsidenten erklären die Welt einem Millionenpublikum. Christoph Gurk

Heute gibt es kaum eine südamerikanische Region, in der Actualidad RT nicht empfangbar ist: Wladimir Putin beim Besuch eines neuen Studios von Russia Today in Moskau 2013. Foto: EPA

Wenn Inna Afinogenowa ihren Zuschauerinnen und Zuschauern die Welt erklärt, dann tut sie das auf Spanisch, von einem grauen Sofa aus. Im Hintergrund: Designerlampe, Topfpflanzen, stillvoll-unverputzte Backsteinwand. Könnte Zürich sein oder Brooklyn, genauso gut aber eben auch Buenos Aires, Barcelona oder Bogotá.

Inna Afinogenowa ist so etwas wie das hippe Aushängeschild Russlands in Lateinamerika. 33 Jahre alt, lange blonde Haare und akzentfreies Spanisch, was wiederum bemerkenswert ist, weil Afinogenowa in Dagestan geboren ist, einer russischen Republik im Nordkaukasus.