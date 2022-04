Mutmassliches Massaker in Kiewer Vorort – Putins blutige Spur in Butscha Nach dem Rückzug russischer Truppen aus der Umgebung von Kiew wurden im Vorort Butscha Dutzende hingerichtete Zivilisten entdeckt. Das Massaker ist ein neuer Höhepunkt der Grausamkeit des Krieges. Florian Hassel aus Belgrad

Die Gräuel von Butscha: Erschütternde Bilder aus einem Vorort von Kiew zeigen, dass russische Soldaten offenbar Zivilisten getötet haben. Foto: Ronaldo Schemidt (AFP)

In Staryj Bykiw hatte das Morden der russischen Streitkräfte schon kurz nach Kriegsbeginn begonnen. Bereits drei Tage nach Beginn der Invasion am 24. Februar hatten Russen in dem Dorf der Region Tschernihiw, rund 70 Kilometer östlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew, sechs unbewaffnete Männer zwischen 29 und 39 Jahren aus drei Familien festgenommen – und sie erschossen, wie die Mutter eines der Ermordeten sowie eine weitere Zeugin der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) berichteten.