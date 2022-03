Leitartikel zum Krieg in der Ukraine – Putin wird erst reden, wenn er sein Ziel erreicht hat Die Ukraine hat den russischen Vorstoss auf Kiew gestoppt, verbucht sogar militärische Gewinne. Doch Moskau geht es um den Osten des Landes. Und dort ist die Lage verzweifelt. Zita Affentranger

Lässt sich von Sanktionen nicht beeindrucken: Der russische Präsident Wladimir Putin bei einer Feier zum Jahrestag der Annexion der Krim. Foto: Ramil Sitdikov (EPA)

Als Russland die Ukraine am 24. Februar von allen Seiten angriff, sah es nach einem schnellen Sieg der zahlenmässig weit überlegenen russischen Armee aus. Gut einen Monat später ist es komplizierter. Klar ist: Russland hat den Krieg nach Europa zurückgebracht in einer Brutalität und einem Ausmass, wie man es sich nicht mehr vorstellen konnte – oder wollte: Sechs Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind aus ihren Häusern vertrieben worden, die eine Hälfte ist ins Ausland geflüchtet, die andere lebt in Notunterkünften oder bei Verwandten in Teilen des Landes, die bisher vom Krieg verschont geblieben sind. Und der Krieg hat schon viel zu viele Leben gekostet: Tausende tote ukrainische Zivilisten und Tausende Soldaten auf beiden Seiten. Und nichts scheint den Wahnsinn derzeit zu stoppen: weder das verursachte Leid noch die vernichtenden westlichen Sanktionen. Der Krieg geht weiter.