Interview mit Geheimdienstler - «Putin wird die Macht abgeben müssen»

Keine Anzeichen, dass er an einem Frieden interessiert ist: Wladimir Putin 2019 in Moskau.

Mr. Steele, Sie gehörten in der Vergangenheit nicht zu denjenigen, die Wladimir Putin unterschätzt haben – Sie warnen seit Jahren. Und doch haben auch Sie zuletzt falschgelegen. Den Einmarsch in die Ukraine haben Sie ihm nicht zugetraut.

Ja. Man muss Putin zugestehen, dass er lange ziemlich clever war. Nehmen Sie sein Vorgehen in Syrien, das war eigentlich ähnlich ungeheuerlich, Spitäler wurden bombardiert, Giftgas eingesetzt. Aber er kam davon, weil sein Feind islamische Gruppierungen waren. Das hat er richtig kalkuliert, und so war es beim Krieg gegen Georgien 2008 oder bei der Annexion der Krim 2014 auch. So schrecklich sein Vorgehen auch war, er hat die Reaktionen des Westens richtig vorhergesehen. Dieses Mal ist es anders. Eigentlich war von Beginn an klar, dass 150'000 Soldaten nicht auf Dauer ein Land mit 43 Millionen Menschen besetzen und unterdrücken können. Vielleicht ist er übermütig geworden, als er das westliche Debakel in Afghanistan gesehen hat. Vielleicht hat ihn das noch ermuntert, den riskantesten der Pläne zu wagen, die ihm von seinen Generälen vorgelegt wurden. Den Big Bang. Das war tollkühn – aber ich glaube, dass es zu seinem politischen Untergang führen wird.