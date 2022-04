Russen demonstrieren in Lörrach – Putin-Versteher treffen auf wütende Ukrainer Rund 120 Autos mit Russlandfahnen drehten am Sonntag in Lörrach (De) eine Runde, um gegen «Diskriminierung» zu protestieren. Das rief zwei Gegendemonstrationen auf den Plan. Martin Regenass

Pro-russische Demonstranten versammelten sich in einem Industriegebiet nahe Lörrach. Foto: Martin Regenass

Im Gewerbegebiet Entenbad zwischen Lörrach und Steinen versammelten am Sonntag gegen 12 Uhr rund 120 Autos. An den Wagen waren russische, kasachische oder Flaggender ehemaligen Sowjetunion angebracht. Die Kennzeichen zeigten mehrheitlich Zugehörigkeiten zum Raum Lörrach. Darunter befanden sich auch Autofahrer mit französischen oder Schweizer Nummernschildern. Die Stadt Lörrach hatte den Korso im Vorfeld bewilligt. Die pro-russischen Organisatoren wollten mit der Kundgebung «Gegen Diskriminierung der russischsprachigen Mitbürger in Deutschland, gegen Krieg und gegen Faschismus und Nazismus» demonstrieren.