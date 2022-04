Analyse zum Gas-Stopp – Putin schwächt vor allem Russland Im Eiltempo zwingt Moskau die EU zur Entwöhnung von russischer Energie. Damit schadet der Präsident seinem eigenen Land erheblich. Meinung Stephan Israel aus Brüssel

Hier kommt die Alternative zum russischen Gas: Ein Tanker mit Flüssiggas aus den USA vor dem polnischen LNG-Terminal in Swinoujscie. Foto: Marcin Bielecki (Keystone)

Alte Gewissheiten lösen sich in Luft auf. Die Sowjetunion sei selbst in den hitzigsten Zeiten des Kalten Krieges immer ein verlässlicher Energielieferant gewesen, hiess es bisher. Insbesondere in Deutschland wurde Kritik auch europäischer Partner an der wachsenden Abhängigkeit vom russischen Gas vor dem Hintergrund dieser Erfahrung gerne zurückgewiesen.