Weissrusslands Oppositionsführerin – «Die Soldaten haben den Befehl verweigert, hier will niemand Teil dieses Krieges sein»

Schweizerin in Belarus frei «Vielen Dank» – Natallia Hersche ist zurück in der Schweiz

Nach 17 Monaten wurde die Schweizerin in Belarus überraschend aus dem Gefängnis entlassen. Gemäss dem Bund war ein Brief von Ignazio Cassis an Diktator Lukaschenko entscheidend für die Freilassung.