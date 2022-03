Kreml-Expertin im Interview - «Putin hat Druck von innen, den Krieg zu beenden»

Abo Russland-Schweiz-Connection Weshalb es Oligarchen in die Schweiz zieht

Sie besitzen Villen am Genfersee, lassen sich in der Zürcher Spezialklinik behandeln und schicken ihre Kinder ins Bündner Eliteinternat. Reiche Russinnen und Russen prägen unser Land. Eine Spurensuche in sieben Kapiteln.