Krieg in der Ukraine – Putin drehte pünktlich den Gashahn zu Aus polnischer Sicht ist der Lieferstopp die Folge einer klaren Haltung gegenüber dem russischen Angriff auf die Ukraine. Warschau sagt, man sei vorbereitet. Florian Hassel aus Warschau

«Verriegelung geschlossen»: Durch die Pipelines in Polen fliesst kein russisches Gas mehr. Foto: Dariusz Delmanowicz (Keystone)

Pünktlich auf die Minute drehte Russland Polen den Gashahn zu. Seit acht Uhr am Mittwochmorgen fliesst kein Erdgas für den polnischen Markt mehr durch die aus Russland durch Weissrussland führende Jamal-Erdgaspipeline – so hatte es am Tag zuvor der kremlkontrollierte Gazprom-Konzern angekündigt. Auch EU-Mitglied Bulgarien muss seit Mittwochmorgen ohne russisches Erdgas auskommen. (Wie die Schweiz reagiert, lesen Sie hier.)