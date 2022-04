Einkehren: Hostaria – Puschlav-Spezialitäten im Herzen von Basel Frische Pizzoccheri, hausgemachte Ravioli und rätoromanische Weine – im kleinen Lokal in der Basler Innenstadt gibt es einen Mix aus italienischer und Bündner Küche. Karoline Edrich

Pasta, Flammkuchen und Tiramisù: In der Hostaria in der Basler Innenstadt kommen Schlemmer auf ihre Kosten. Foto: Ferdinando Godenzi

Der etwas ungemütliche Birsig-Parkplatz in der Basler Innenstadt ist zugegeben nicht der Ort, an dem man ein charmantes italienisches Weinlokal erwartet. Umso verzückter sind wir, als wir die von aussen eher unscheinbare Hostaria betreten. Die rustikale und doch geschmackvolle Einrichtung erinnert an eine kleine Gastwirtschaft in den Bergen.