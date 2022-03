Jüdische Tradition in Basel – Purim – ein Fest wie Fasnacht

Abo Das Jüdische Museum zieht um Auf dem alten Basler Friedhof entsteht ein Haus des Lebens

2023 ist es so weit: Nach über 55 Jahren in der Kornhausgasse 8 zügelt das Jüdische Museum der Schweiz an die Vesalgasse 5 – auf vier Stockwerken gibt es Platz für Ausstellungen, die Bibliothek und ein eigenes Schaulager.