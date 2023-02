Vorne zu harmlos, hinten zu anfällig

Vielleicht sind es noch die Nachwehen von der nervenaufreibenden Europapokal-Nacht vom Donnerstag. Auf jeden Fall scheint der FC Basel in dieser ersten Hälfte beim FC Lugano noch nicht richtig auf dem Feld angekommen zu sein. Die Gastgeber sind Rotblau in allen Belangen überlegen und führen folgerichtig mit 2:0. Nach vorne geht beim FCB nicht viel, gerade einmal drei Abschlüsse brachten sie nicht etwa auf, aber doch immerhin in die Richtung des Tessiner Tors. Die Gastgeber hingegen erspielten sich eine Grosszahl an Chancen, von denen sie zwei in Person von Celar (33.) und Aliseda (38.) zu nutzen wussten. Vor allem über die linke Abwehrseite scheint Rotblau angreifbar zu sein, Jungspund Hugo Vogel erweist sich bislang als Schwachstelle in der FCB-Viererkette. Beim FCB muss sich einiges ändern, möchte man nicht punktlos die Reise zurück nach Basel antreten.