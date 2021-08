FCB-Noten zum Rückspiel gegen Hammarby – Pululus Schwung macht Cabral zum Helden von Basel Der Brasilianer agiert im eigenen Strafraum unglücklich und bleibt im gegnerischen einmal mehr cool. Dominic Willimann

Arthur Cabral war einmal mehr auffälligster Mann beim FCB, nicht nur wegen seinen zwei Treffern vom Penaltypunkt. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Heinz Lindner: 5

Wenn er den Ball in seinen Händen hält, lässt er sich Zeit. Das zieht den Unmut der Hammarby-Fans an. Doch der Österreicher muss durchschnaufen, hat er doch einen strengen Abend. Lenkt mit seinem Klatschen im Penaltyschiessen die Schützen ab.

Eray Cömert: 5

Wichtig, wie der Nationalspieler im Laufduell mit Selmani diesen entscheidend bedrängt (23.). Ansonsten in sehr viele Zweikämpfe verwickelt. Besser als zuletzt in der Liga, aber nicht fehlerfrei. Rettet in der

116. Minute mirakulös.