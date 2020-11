Bettler so zahlreich wie im Sommer – Pünktlich zur Adventszeit: Innenstadt wird wieder zum Bettler-Hotspot Seit einigen Tagen haben die Bettler neue Nachtlager und Trottoirs bezogen. Das bislang milde Wetter und die vielen Passanten in der Stadt könnten die Zunahme erklären. Zudem spekulieren sie wohl auf das Weihnachtsgeschäft. Robin Rickenbacher

Bettler sind in der Stadt wieder so präsent wie seit langem nicht mehr. Foto: Martin Regenass

Sie sind wieder vermehrt in Basel unterwegs. Diesen Eindruck erhielt man in der vergangenen Woche bereits am Bahnhof SBB, wenn man aus dem Zug stieg und die Schalterhalle verliess. In den letzten Tagen lagerten Bettler auf den Fenstersimsen tagsüber ihre Utensilien und nächtigten am Boden oder auf den Bänken. Am frühen Morgen sind zudem meist mehrere der Roma anzutreffen, die sich für den Gang in die Stadt bereit machen.

Bettler lagern ihre Schlafsäcke und Habseligkeiten neuerdings auch am Bahnhof SBB. Foto: Lucia Hunziker

Auch in der Innenstadt sind die Bettler wieder deutlich präsenter als noch vor einigen Tagen. Vom Aeschenplatz die Freie Strasse hinunter bis nach Kleinbasel sind in regelmässigem Abstand Personen zu sehen, die die Hand oder einen Pappbecher ausstrecken. Die Situation erinnert stark an den Sommer, als sich ebenfalls viele Bettler in der Stadt aufhielten. Auffallend ist, dass nun viele einen Hund dabei haben.

Wie viel mehr Bettler zurzeit in der Stadt sind, kann auch die Polizei nicht wirklich sagen. Man zähle die Bettler nicht durch, sagt Toprak Yerguz, Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt. «Aber ja, es ist augenfällig, dass wieder mehr Bettler unterwegs sind. Das milde Wetter der vergangenen Tage und die vielen Passanten könnten zu einer Zunahme geführt haben.» Yerguz spricht von einem einfachen Muster: Mehr Leute in der Stadt bedeuten mehr Möglichkeiten für Bettler, an Geld zu kommen.

Matratzenlager beim Parkhaus

Auch die Lager- und Schlafplätze der Bettler haben offenbar zugenommen. Neben dem Bahnhof SBB befindet sich in der Nähe des Parkhauses Elisabethen ein grosses Matratzenlager. In den sozialen Medien kursiert eine Videoaufnahme von Grossrat Joël Thüring, auf der mehrere schlafende Personen beim Eingang des Parkhauses zu sehen sind. Auch in der Nähe der Steinenvorstadt ist ein Depot von Taschen zu entdecken. Yvonne Aellen, Leiterin Grünflächenunterhalt, bestätigt zudem, dass die Bettler weiterhin im De-Wette-Park nächtigen.

Dass die Bettler wieder an vielen Ecken der Stadt schlafen und campieren, stört Thüring. Er ist sich sicher: «Es sind wieder mehr Bettler unterwegs, die Lage hat sich verschärft.» Er habe zudem den Eindruck, dass es sich teilweise um neue Bettler handle verglichen mit dem Sommer. «Es scheint, dass eine grosse Zahl zusätzlicher Bettler angekommen ist.» Er habe wieder vermehrt Reaktionen aus der Bevölkerung erhalten, die Leute nerven sich wieder mehr über die Bettelnden, fürchten sich teilweise gar vor ihnen, so Thüring.

Bereits zahlreiche Verzeigungen

Überraschend kommt die erhöhte Präsenz der Bettler für niemanden. Bereits Ende August hatte Yerguz gegenüber der BaZ gesagt, dass die rumänischen Bettler Strategien hätten, mit der Kälte umzugehen. Und aus Bern, wo die Thematik schon vor mehreren Jahren aufkam, kam die Meldung, dass sich die Lage vor Weihnachten jeweils zugespitzt habe. «Die Adventszeit spielt bei der aktuellen Zunahme sicher auch eine Rolle», so Thüring. Und Yerguz sagt: «Die Bettler wissen wohl, wann und wo sie am besten zu Geld kommen.»

So präsentiert sich das Lager beim Parkhaus Elisabethen tagsüber: Mehrere Säcke, Schaumstoffmatten und Matratzen. Foto: Robin Rickenbacher

Die Polizei hat derweil weiterhin nur einen begrenzten Spielraum in dieser Angelegenheit. Die 90 Tage, welche die Bettler sich in der Schweiz aufhalten dürfen, sind kaum überprüfbar. Lediglich bei Verdacht auf Bandenmässigkeit kann die Polizei agieren, was auch schon passiert ist, wie eine Antwort des Regierungsrats auf eine Interpellation von Mitte Oktober zeigt. Dort steht, dass in Bezug auf das bandenmässige Betteln bereits «zahlreiche Verzeigungen an die Strafbefehlsabteilung der Staatsanwaltschaft erfolgt» seien. In Kontakt mit der Polizei stehen auch die SBB wegen der Bettler am Basler Bahnhof, wie es dort auf Anfrage heisst. Weggewiesen werde aber nur, wer gegen die Bahnhofsordnung verstosse und etwa andere Personen belästige. Dies sei bislang nicht passiert, so die SBB.

In Basel wird derweil die Wiedereinführung des Bettelverbots verlangt. Sicherheitsdirektor Baschi Dürr hat diesbezüglich vor rund zwei Wochen dem Basler Parlament einen ausformulierten Antrag vorgelegt, nachdem der Grosse Rat ihm eine entsprechende SVP-Motion überwiesen hatte.