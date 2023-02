Schneeleopard in den Bergen – Publikum kürt Wildlife-Foto des Jahres Das Bild eines Schneeleoparden wird im Internet zum besten Tierfoto gewählt. Die Top 5 zeigen das ganze Spektrum des Kreislaufs des Lebens. Andreas Frei

Das Bild eines Schneeleoparden im Himalaja wurde mit einer Canon EOS 5DS geschossen. Die Aufnahme gelang mit einer Fotofalle, einem 24-mm-f2.8-Objektiv und der Belichtungszeit 1/200 mit einer Blende von f8. Foto: Sascha Fonseca (Wildlife Photographer of the Year, People's Choice Award)

Der Deutsche Sascha Fonseca wurde vom Publikum zum «Wildlife Photographer of the Year» gewählt. In einer Internetabstimmung setzte er sich mit seinem Bild eines Schneeleoparden in den indischen Bergen gegen 24 andere Fotos durch. Das Natural History Museum in London hatte die zur Abstimmung stehende Auswahl aus fast 39’000 Einsendungen getroffen.

Sein Bild hat Fonseca mit einer Fotofalle geschossen, und der seltene Schnappschuss gelang erst noch zur besten Tageszeit, während des Sonnenuntergangs mit malerischer Hintergrundlandschaft. Es gibt schätzungsweise nur noch etwa 6500 Schneeleoparden in der Wildnis, sie gehören zur Liste der gefährdeten Tierarten. «Die Fotografie kann die Menschen mit der Tierwelt in Verbindung bringen und sie ermutigen, die Schönheit der unsichtbaren Natur zu schätzen», sagt Gewinner Fonseca. «Ich glaube, dass ein grösseres Verständnis für die Tier- und Pflanzenwelt zu einer tieferen Anteilnahme führt, die hoffentlich in einer aktiven Unterstützung und einem grösseren öffentlichen Interesse für den Naturschutz mündet.»

Vier weitere Fotos ausgezeichnet

Die weiteren Plätze belegen Fotografien, welche das ganze Spektrum des Kreislaufs des Lebens in der manchmal schönen und manchmal grausam erscheinenden Tierwelt abbilden: zwei Füchse, die sich auf Prince Edward Island in Kanada aneinanderschmiegen. Ein junger Eisbär, der an der Küste der Hudson Bay in Kanada in einem Blumenfeld spielt. Ein majestätisches Löwenmännchen vor komplett schwarzem Hintergrund in Kenias Massai-Mara-Nationalpark – das Gras wurde von den Massai-Hirten abgebrannt, um neues Wachstum zu stimulieren.

Und schliesslich ein Leopardenweibchen, welches eine Affenmutter getötet hat, an die sich ihr noch lebendes Baby klammert. Fotograf Igor Altuna berichtete dazu, dass die Raubkatze ihren Fang zum eigenen Nachwuchs brachte. Es erschien ihm, als würde die Leopardenmutter somit eine Jagdlektion erteilen; das Junge spielte zuerst noch mit dem Affenbaby und tötete es dann.

1 / 4 Das Bild der Rotfüchse in Kanada wurde mit einer Canon 5D Mark IV geschossen, mit einem 500-mm-Objektiv mit einer Belichtungszeit von 1/1600 und Blende f7.1. Foto: Brittany Crossman (Wildlife Photographer of the Year, People's Choice Award)

