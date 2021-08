Sechs Extrawochen Theater – Publikum kann verpasste Stücke der Saison 20/21 nachholen Das Theater Basel startet mit einem Festival vier Wochen vor dem regulären Saisonstart. Die grössten Produktionen der letzten Spielzeit werden nochmals aufgeführt. Vivana Zanetti

Haben Sie die Plakate auch schon gesehen? Überall hängen sie in der Stadt. Mit Pastellfarben gestreift und grossen schwarzen Lettern: «Theater Basel. Extrawochen. Vom 20. 8. bis am 3. 10. 21». In den kommenden sechs Wochen werden am Stadttheater insgesamt neun Eigenproduktionen aus dem Repertoire gespielt. Alle diese Schauspiel-, Ballett- und Opernstücke feierten bereits in der vergangenen Spielzeit 20/21 ihre Premiere. Sie konnten jedoch aufgrund der Corona-Einschränkungen kaum aufgeführt werden.

«Mit den Extrawochen sollen die Arbeit und der Aufwand hinter diesen neun Produktionen nochmals gewürdigt werden», sagt die Pressesprecherin des Theater Basel, Mavi Behramoglu. Gleichzeitig werde so dem Publikum gezeigt, woran das Theater über die letzten Monate hinter den geschlossenen Vorhängen gearbeitet hat. Die Theaterbesucherinnen und -besucher haben die Möglichkeit, verpasste Aufführungen nachzuschauen.