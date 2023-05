Studie zur Psychologie in der Chefetage – Männliche Vorgesetzte werden anders beurteilt als weibliche – wenn sie scheitern Wie beeinflusst das Geschlecht die Bewertung einer Führungskraft? Wenn Chefinnen und Chefs eine Aufgabe nicht gelingt, dürfen Frauen mit mehr Nachsicht rechnen als Männer. Sebastian Herrmann

Bei gutem Ergebnis der Chefinnen und Chefs spielte das Geschlecht keine Rolle in der Beurteilung. Foto: Getty Images

Es ist an der Zeit, eine Lanze für Führungskräfte zu brechen. Immerhin, wer einen Chef, eine Chefin oder gleich mehrere Vorgesetzte über sich hat, kann sich in der Kaffeeküche, am Kopierer oder in der Kantine mit Kolleginnen und Kollegen mit einem geteilten Feindbild verbrüdern oder verschwestern. Kaum etwas schweisst die Menschen so zusammen wie das gemeinsame Gefühl, jemanden blöd zu finden. Nebenbei entlastet es auch die Seele, wenn es einen Sündenbock gibt, dem sich im Fall von Misserfolgen alle Verantwortung in den Schoss kippen lässt.