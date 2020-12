Eklat in der Champions League – PSG-Partie wegen Rassismusvorfall unterbrochen Ein Betreuer von Basaksehir soll rassistisch beleidigt worden sein. Der Vorwurf ist happig: Die Äusserungen sollen vom Vierten Offiziellen stammen. Das Spiel steht vor dem Abbruch.

Unschöne Szenen beim Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Basaksehir: Pierre Wébo, der schwarze Betreuer des türkischen Teams, wurde offenbar rassistisch beleidigt. Foto: Ian Langsdon (Keystone) Der Vierte Offizielle soll sich rassistisch geäussert haben. Die Basaksehir-Spieler verliessen anschliessend den Rasen. Foto: Ian Langsdon (Keystone) Auch die PSG-Spieler begaben sich im Parc des Princes in die Katakomben. Ein einstündiger Unterbruch folgt. Foto: Francois Mori (Keystone) 1 / 3

Nach 14 Minuten wird das Champions-League-Spiel zwischen Basaksehir und Paris Saint-Germain plötzlich unterbrochen. Auslöser dafür ist der Platzverweis gegen ein Staff-Mitglied der Mannschaft aus Istanbul. Dieser wurde anscheinend Opfer einer rassistischen Äusserung des Vierten Offiziellen und beschwerte sich darüber. Nach minutenlangen Diskussionen zwischen Schiedsrichter, Trainer, Betreuern und Spielern gingen die Teams geschlossen vom Platz und begaben sich in die Katakomben. Ob das Spiel fortgesetzt wird, ist noch unklar.

Der rassistische Ausdruck war im leeren Prinzenpark-Stadion während der TV-Übertragung deutlich zu hören. Auf Twitter zirkulieren Videos, die den Betreuer, den Kameruner und ehemaligen Fussballspieler Pierre Wébo, sichtlich aufgebracht zeigen. «Why say negro?» fragt er immer wieder Richtung Schiedsrichter. Der vierte Offizielle ist laut Uefa-Website der Rumäne Sebastian Colţescu. Urs Meier, Experte im Studio des Schweizer TV-Senders «blue», nahm ihn aber in Schutz. So ein Vorfall könne passieren, weil in der rumänischen Sprache das Wort «negru» Schwarzer bedeute. Damit rechtfertigte sich auch das Schiedsrichter-Team. Zudem findet der ehemalige Schweizer Spitzenschiedsrichter: «Dass die türkische Mannschaft das Feld verlässt, geht gar nicht.» Webo und auch Basaksehir-Stürmer Demba Ba waren zu hören, wie sie darauf hinwiesen, dass die Schiedsrichter bei einem weissen Spieler auch nicht «der Weisse» gesagt hätten, um diesen zu identifizieren.

Wird das Spiel nochmals angepfiffen?

Kurz vor 22 Uhr folgt die Meldung, dass die Partie nach einer Stunde Unterbruch weitergeführt werden soll. Allerdings ist es fraglich, ob sich die Basaksehir-Spieler dazu bereit erklären, unter diesem Schiedsrichtergespann weiterzuspielen. Die PSG-Spieler dagegen stellten sich zeitweise im Spielertunnel auf und versuchen sich warmzuhalten, ehe sie wieder in die Kabine verschwanden. Weigert sich Istanbul, den Match fortzuführen, könnte das mit einer Forfait-Niederlage gewertet werden.

Die Pariser sind inzwischen auch wieder in den beheizten Kabinen. Die Uefa scheint mittlerweile bereit, den Vierten Offiziellen auszutauschen, aber die Gäste weigern sich trotzdem, wieder auf den Platz zurückzukehren. Die Trainingskleider von PSG sind mittlerweile zusammengepackt worden. Es fehlt nur noch die Bestätitung der Uefa, dass das Spiel definitiv abgebrochen wird. Der Skandal ist unvermeidbar.

va