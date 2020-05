Billie Eilish wehrt sich mit Kurzfilm – «Provozieren Euch meine Schultern? Oder meine Brust?» Die 18-jährige Sängerin hat den öffentlichen Umgang mit ihrem Körper kritisiert – in Form eines Videoclips, der Billie Eilish zeigt, wie sie sich entkleidet, bis sie in einer zähen, schwarzen Flüssigkeit versinkt.

Steht wegen ihrer Kleidung immer wieder im Kreuzfeuer der Kritik: US-Sängerin Billie Eilish. Keystone/EPA/DAVID SWANSON

Die fünffache Grammy-Gewinnerin Billie Eilish (»Bad Guy») hat in einem Onlinevideo den öffentlichen Umgang mit ihrem Körper und ihrem Kleidungsstil kritisiert. «Wenn ich trage, was bequem ist, bin ich keine Frau. Wenn ich die Schichten abwerfe, bin ich eine Schlampe.»

Die 18-jährige US-Sängerin, die normalerweise mit weiten Klamotten in der Öffentlichkeit steht, zieht in dem knapp vierminütigen Kurzfilm «Not My Responsibility» Hoodie und Shirt aus, während sie in einer dunklen Flüssigkeit versinkt. Eine Stimme aus dem Off fragt: «Provozieren Euch meine Schultern? Oder meine Brust?» Obwohl die Leute nie ihren Körper gesehen hätten, würden sie ihn beurteilen.

Eilish thematisierte in der Vergangenheit immer wieder ihre Position in der Öffentlichkeit. So sagte sie etwa bei der Verleihung der Brit Awards im Februar, sie habe sich in letzter Zeit sehr gehasst gefühlt. In ihrem aktuellen Video heisst es nun, wenn sie sich nach den Blicken der Anderen oder deren Missgunst richten würde, wäre sie nie imstande sich zu bewegen.

( SDA )