Gesperrte Margarethenbrücke – Provisorische Gleisverbindung könnte für Entlastung sorgen Schon vor Jahren forderte Beat Leuthardt eine Verbindung der Tramgleise bei der Kreuzung von Güter- und Margarethenstrasse. Jetzt könnten Taten folgen. Sebastian Schanzer

Die Margarethenbrücke bleibt für den Tramverkehr wohl bis im Herbst dieses Jahres gesperrt. Foto: Pino Covino

Die Idee ist schon mehrere Jahre alt, gewinnt mit der Sperrung der Margarethenbrücke seit Freitag aber an zusätzlicher Relevanz: 2017 forderte der damalige Basta-Grossrat und BVB-Angestellte Beat Leuthardt in einer Motion unter anderem, dass an der Kreuzung bei der Haltestelle IWB zusätzliche doppelgleisige Schienenverbindungen eingerichtet werden. Das 2er-Tram könnte so beispielsweise von Binningen her kommend noch vor der Margarethenbrücke in die Güterstrasse im Gundeldingerquartier einbiegen, was dem ganzen Tramnetz bei Streckenunterbrüchen zu mehr Flexibilität verhelfen würde.

Der Vorstoss wurde 2017 als Anzug von Regierung und Parlament zwar wohlwollend überwiesen und entgegengenommen – umgesetzt ist bisher aber noch keine der vorgeschlagenen Massnahmen. Indes: «Die technische Machbarkeit sowie der hohe Nutzen einer Gleisverbindung bei der Haltestelle IWB sind erwiesen», schreibt das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) Basel-Stadt auf Anfrage.

Allerdings solle diese Gleisverbindung erst dann eingebaut werden, wenn die Gleise der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) in der Margarethenstrasse ohnehin saniert werden müssten. «Ziel wäre, die Verbindung vor den Bauarbeiten für einen Neubau der Margarethenbrücke fertigzustellen», so das BVD. Ein ordentliches Verfahren würde wegen des Plangenehmigungsverfahrens beim Bundesamt für Verkehr und der nötigen Bewilligung durch den Grossen Rat rund zwei bis drei Jahre dauern.

Wie der Mediensprecher der BVB Benjamin Schmid nun aber gegenüber der BaZ bestätigt, wird man angesichts der ausserordentlichen Situation zusammen mit dem Tiefbauamt überlegen, wie sich zumindest eine provisorische Gleisverbindung von Güterstrasse und Margarethenstrasse in einem abgekürzten Verfahren umsetzen liesse. Denn: «Rein baulich wäre das eine Angelegenheit von rund einer Woche», sagt Schmid.

Sebastian Schanzer ist Redaktor im Lokalressort Basel. Seine Geschichten und Reportagen spielen sich in den Baselbieter Gemeinden wie auch in der Stadt ab. Gerne berichtet er zudem über Gerichtsfälle und politische Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.