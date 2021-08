Bekannter Rechtsextremist – Proud-Boys-Anführer muss fünf Monate ins Gefängnis Enrique Tarrio, Trump-Anhänger und Anführer einer rechtsradikalen Gruppierung, ist von einem Gericht in Washington verurteilt worden.

«Black-Lives-Matter»-Banner verbrannt: Enrique Tarrio wurde verurteilt. (Archivbild) Getty Images via AFP/Joe Raedle

Darum gehts Infos einblenden Weil er ein «Black-Lives-Matter»-Banner an einer Kirche verbrannt hatte, wurde der Anführer der Proud Boys zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt.

Zudem muss er eine Geldstrasse von 1000 Dollar und eine Entschädigung von 347 Dollar bezahlen.

Enrique Tarrio wurde im Zusammenhang mit Protesten für den früheren US-Präsidenten Donald Trump bekannt.

Der bekannte Rechtsextremist Enrique Tarrio ist wegen des Verbrennens eines «Black-Lives-Matter»-Banners in den USA zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in Washington verurteilte den Anführer der Gruppierung Proud Boys am Montag zudem zu einer Geldstrafe von 1000 Dollar. Zusätzlich muss der 37-Jährige eine Entschädigung in Höhe von 347 Dollar an die Kirche zahlen, an der das «Black-Lives-Matter»-Banner befestigt gewesen war.

Tarrio war im Zusammenhang mit Protesten für den damaligen US-Präsidenten Donald Trump und gegen die Anti-Rassismus-Bewegung «Black Lives Matter» im vergangenen Jahr bekannt geworden. Bei einer Kundgebung zur Unterstützung Trumps am 12. Dezember riss er ein «Black-Lives-Matter»-Banner von einer von Schwarzen besuchten Kirche in Washington und zündete es an.

Am 4. Januar wurde Tarrio festgenommen. Die Justiz klagte ihn wegen der Zerstörung von Privateigentum und dem Besitz von in Washington verbotener Waffen-Magazine an. Zwei Tage nach seiner Festnahme stürmten in Washington radikale Trump-Anhänger das US-Capitol mit dem Ziel, die offizielle Bestätigung des Siegs von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl im November zu verhindern. An dem Sturm auf das Capitol waren auch Mitglieder der Proud Boys und ähnlicher rechtsradikaler Gruppen beteiligt.

