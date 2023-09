Proteststurm in Israel – Will Netanyahu den Chef der Holocaust-Gedenkstätte loswerden? Laut Berichten will die rechte Regierung in Tel Aviv aus politischen Gründen den Yad-Vashem-Vorsitzenden Dani Dayan ablösen – und provoziert damit international Streit. Peter Münch aus Tel Aviv

Der Vorsitzende der Jerusalemer Holocaustgedenkstätte Yad Vashem, Dani Dayan. Foto: Kay Nietfeld (Keystone)

Vorige Woche bekam Dani Dayan, der Vorsitzende der Jerusalemer Holocaustgedenkstätte Yad Vashem, einen geharnischten Brief von Israels Bildungsminister Joav Kisch. Vorgeworfen wurde ihm darin Missmanagement bei der Führung der international bedeutsamen Einrichtung – und der Ton des Schreibens hat schnell den Verdacht aufkommen lassen, dass Israels rechte Regierung nicht nur die Justiz, sondern nun auch noch andere Institutionen politisieren und auf Linie bringen will. Auch im Fall von Yad Vashem regt sich dagegen nun heftiger Widerstand, in Israel selbst und auch international.