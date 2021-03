Mehr Zuspruch der Fans für FCB-Frauen? – Protest gegen Burgener, Unterstützung für den Verein Während des Spiels der FCB-Frauen protestieren einige Fans gegen die Pläne von Bernhard Burgener. Erhält das Team des Basisvereins künftig mehr Zuspruch? Tilman Pauls

Riola Xhemaili erzielte am Samstag ein sehenswertes Tor im Spiel der FCB-Frauen gegen St. Gallen-Staad. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Die Fans der Baslerinnen hatten es sich hinter dem Zaun gemütlich gemacht. Über ihnen hing ein Transparent: «100% für d Fraue, 0% für Centricus».

Es war die deutliche Kritik an den Plänen von Bernhard Burgener, der wohl kurz davor steht, seine Aktien an der FC Basel Holding AG an die britische Investmentfirma Centricus zu veräussern – und über eine Stimm-Mehrheit an der Basel Dream & Vision AG trotzdem die Kontrolle über den Club zu behalten.

Das Frauen-Team des FCB ist jedoch nicht der AG angegliedert, es steht stellvertretend für den Basisverein und gewissermassen für die Seele des FC Basel 1893. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Team in Zukunft einen noch grösseren Zuspruch von denjenigen erfährt, die sich vom Club ab- und dem Verein zuwenden.

Riola Xhemaili erzielt das Tor zum zwischenzeitlichen 3:2 für die Frauen des FCB.

Die Zuschauer, die sich am Samstag am Campus versammelt hatten, wurden jedenfalls nicht enttäuscht. Die FCB-Frauen gewannen ihr Spiel gegen den FC St. Gallen-Staad dank den Toren von Camille Surdez (2), Kristina Sundov und Riola Xhemaili mit 4:2. Besonders der dritte Treffer durch Xhemaili war spektakulär: Die 18-Jährige setzte sich kurz hinter der Mittellinie gegen zwei Gegnerinnen durch und traf aus rund 35 Metern.

Dank dem Erfolg steht das Team von Trainer Sébastien Bader in der Tabelle auf dem vierten Platz – allerdings 15 Punkte hinter Leader Servette.