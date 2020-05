Christine Richards Rundschau – Prosit – auf gute Nachbarschaft! Reden über Krankheit, Inflationsangst und Falschparker über den Gartenzaun hinweg. Christine Richard

Nachbarinnen schätzen den fast täglichen Austausch über ihren Gartenzaun (Symbolbild). Foto: Marcel Bieri

Morgen ist «Tag der Nachbarn». Dieser Aktionstag zur Pflege gutnachbarschaftlicher Beziehungen soll in Paris entstanden sein. Das ist insoweit plausibel, als ich persönlich lieber mit Parisern feiern würde als mit einem Nachbarn aus ... stopp, da schweigt des Sängers Höflichkeit.

Lange Zeit war der Nachbar jenes merkwürdige Wesen, das wahlweise Knoblauchdunst oder Moschusparfüm im Treppenhaus verströmte. Jener Kerl, der verkrustete Schuhe vor seiner Tür stapelte. Der beim Musikhören das Fenster aufriss, damit auch die anderen einen Gehörschaden davontrugen. Wenn es ans Laubfegen ging, war der Nachbar urplötzlich verschwunden, aber immer voll da, wenn es etwas zu meckern gab.

Über Nachbarn konnte man sich früher erstklassig ärgern und mit anderen Nachbarn über den Nachbarn herziehen. Es war eine gute Zeit, eine Zeit ungezügelter Gefühle, beinharter Ressentiments und wilder Diskussionen. Alles vorbei. Im Zeichen von Corona hat sich der Nachbar auf wundersame Weise in eine heilige Kuh verwandelt. Man darf sie nicht schlachten, nicht einmal wegschubsen. Denn dein Nachbar hilft dir in der Stunde der Not. Hast du Ausgangsverbot, kauft er für dich ein und geht mit dem Hund Gassi.

Landesweiter Aktionstag

In der Westschweiz feiern einige Städte seit 2004 den «Tag der Nachbarn», in der Deutschschweiz ist man vorsichtiger. In Deutschland, wo ich derzeit bin, ist der «Tag der Nachbarn» ein bundesweit organisierter Aktionstag; vermutlich, weil auch junge Deutsche erst lernen müssen, dass man Nachbarvölker nicht überfallen, ausrauben und töten darf.

Meine Nachbarn sind friedliche Leute. Dummerweise bringt es das Coronavirus mit sich, dass ich sie selten sehe. Einfach mal ein längeres Gespräch im Hof ist nicht möglich. Dabei habe ich eine Menge wichtiger Fragen an sie. – Ein neuer Nachbar im Haus nebenan hat uns zum Grillfest eingeladen, wir haben wegen Corona abgesagt. Ist er uns böse? – Eine Nachbarin arbeitet derzeit in einer Auslandsschule in Ägypten. Kürzlich starb ihr Vater, Norbert Blüm, vormals deutscher Bundesminister. Ist es ihr gelungen, nach Deutschland einzureisen zu seiner Beerdigung? – Ein anderer Nachbar leitet die «fünf Weisen», Beratergremium der Bundesregierung für gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Gerne würde ich ihn fragen, wann es wegen der weltweiten Staatsverschuldung zur Inflation kommt. – Ein alter Nachbar sitzt wie versteinert im Garten. Gerne würde ich mit seiner Frau sprechen. Was genau hat er, Depressionen, Demenz, Alzheimer?

Solche Fragen schreit man nicht über den Gartenzaun. Man ruft auch nicht extra an. Solche Gespräche führt man am besten nebenbei, um Peinlichkeiten zu vermeiden. Leider muss man Abstand halten. Nachbarn, die weiter weg wohnen, habe ich im Internet kennen gelernt. Nebenan.de ist Deutschlands grösstes soziales Netzwerk für Nachbarn. Nach dem Ausbruch von Corona kamen Gratis-Hilfsangebote. Dann kamen Verkaufsangebote, weil viele Nachbarn ihr Habitat ausmisteten. Neuerdings dreht sich der Chat um Parkplätze. Jemand beschimpfte einen Falschparker: «Du asoziales Arschloch.» Der Falschparker antwortete im Nazi-Jargon: «Sehr geehrter Blockwart.» Es wird eng.

Infos über die Nachbarn

Manche Leute wohnen nicht gerne in Dörfern, weil sie die soziale Kontrolle dort fürchten. In der Stadt gibt es dafür das Internet. 20 Prozent der Schweizer haben laut Umfrage schon mal im Internet nach Informationen über ihre Nachbarn gesucht. Andererseits: 60 Prozent sind der Ansicht, dass sie das Leben der Nachbarn nichts angeht, sie verzichten auf Recherchen. Weitere 20 Prozent sind gar nicht am Leben der anderen interessiert. Echt jetzt?

Die jüngste Ausgabe unserer Quartierzeitung wirbt für eine App namens «Wegeheld» (www.weg-li.de). Per Smartphone kann man einen Falschparker fotografieren und mit wenigen Klicks beim zuständigen Ordnungsamt verzeigen. Alles furchtbar gut gemeint, um Verkehrsteilnehmern zu helfen, «die sich nicht wehren können». Alles grässlich in Wahrheit, weil alle zu Hilfssheriffs werden und sich im Anonymen austoben können. Was eigentlich sagen meine Nachbarn zu dieser Kontroll-App?

Wenn Corona vorbei ist, werden wir alles persönlich besprechen. Und begiessen. Prosit – auf gute Nachbarschaft! Morgen ist übrigens «Tag der Einheit». Leider nur in Nepal.