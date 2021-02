Die besten Schnitzelbängg 2021, Teil 2 – Promis in wüsten Wüsten,

Partys mit zu wenig blutter Haut Krisen stehen dieses Jahr im Mittelpunkt. Das überrascht nicht. Aber dass es so viele sind? Puh! Sebastian Briellmann

Die Dreydaagsfliege bei einem Auftritt vor der diesjährigen Nicht-Fasnacht. Foto: Dirk Wetzel

Irgendwie haben wir alle eine Krise, Lockdown-Krise in der Corona-Krise, und das noch in einer Krisen-Stadt, in der immer weniger Leben ist – und jetzt sogar die Fasnacht, Nicht-Fasnacht, FasNICHT, die positive Gefühlsausbrüche arg zurückbindet. Und ja, dann gibts noch diesen Fussballclub, der sich momentan auch nicht ganz krisenresistent zeigt. Brauchts Veränderung bei Rotblau? Dr Spitzbueb bringt eine interessante Personalie ins Spiel:

Miir hänn s joo friener alli gmacht:

Dr Constõõtää ganz fescht ussglacht.

Hüt wäär me froo, me muess es gsee,

dää Duubel wäär bim FCB.