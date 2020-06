Elektrifizierung Hochrheinbahn – Projektpartner rücken zusammen Auf dem langen Weg zur Elektrifizierung der Hochrheinbahn haben sich die Projektpartner ein Signet gegeben. Gefeiert wurde dies mit einer Pressekonferenz. Daniel Wahl

Auf Draht: Markus Demmler, Leiter Grossprojekte der DB Netz (von links), Martin Kistler, Landrat des Landkreises Waldshut, Winfried Hermann, Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg, Hans-Peter Wessels, Regierungsrat Basel-Stadt, Landrätin und Marion Dammann, Landrätin vom Landkreis Lörrach. Foto: zvg

Für den Ausbau und die Elektrifizierung der Strecke Basel–Erzingen – die sogenannte Hochrheinbahn – hat der Kanton Schaffhausen bereits 2009 den Grundstein gelegt, für den eine Verknüpfung der Ostschweiz mit der Bahn nördlich des Rheins von zentraler Bedeutung ist. Seither wird daran gearbeitet: 2017 wurde die Entwurfs- und Genehmigungsplanung gestartet und die Finanzierungsvereinbarung beschlossen und 2019 erweitert. Mit einer Pressekonferenz haben am Montag nun die Verkehrsminister und Projektpartner das Signal «für eine umfassende frühe Öffentlichkeitsbeteiligung» und sich dazu ein Signet gegeben.

Das Signet ist ein blau geschwungenes Emblem, das das Projekt am Hochrhein als «grosses Plus für die grenzüberschreitende Region versinnbildliche», wie aus einer Medienmitteilung der Projektpartner hervorgeht. Eine moderne und umweltfreundliche Mobilität mit neuen elektrischen Zügen sei dabei nur eines der Ziele beim Ausbau und bei der Elektrifizierung der Strecke. Im Zentrum stehe ebenso eine Verbesserung der Angebotsqualität durch mehr Verbindungen, modernisierte Stationen und eine höhere Zuverlässigkeit. Zudem soll die Hochrheinbahn in die trinationale S-Bahn Basel eingebunden werden, damit mehr Verbindungen zwischen Südbaden, Bodensee und der Nord- und Ostschweiz geschaffen werden können.

Nach der Realisierung des Projekts Herzstück Basel ist beispielsweise geplant, dass die künftigen S-Bahnen vom Hochrhein über den Badischen Bahnhof hinaus nach Basel SBB und weiter entlang der Schweizer Jurabahnlinie nach Laufen verlängert werden.

In Kooperation mit den jeweiligen Projektpartnern führt die DB Netz AG im Juni 2020 zwei Infoveranstaltungen mit regionalen Schwerpunkten für den Abschnitt Wehr-Brennet–Erzingen im Landkreis Waldshut sowie für den Abschnitt Basel–Schwörstadt für den Landkreis Lörrach und den Kanton Basel-Stadt durch. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wurden die Veranstaltungen auf digitale Formate umgestellt. Interessierte Bürger können über die Website einen Livestream verfolgen und per Chatfunktion Fragen an die vortragenden Vertreter der DB und der Projektpartner stellen.