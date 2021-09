FCB-Holländer dürfte spielen – Profitiert Burger von Freis Absenz? Wouter Burger ist von Feyenoord Rotterdam zum FC Basel gewechselt. In der Conference League in Baku könnte der 20-Jährige zu seinem Startelf-Debüt kommen. Dominic Willimann

Wouter Burger (links) sammelte im Tessin erste Minuten im Dress des FC Basel. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Er ist einer von vier Neuzugängen, die der FC Basel am letzten Augusttag noch verpflichtet hat: Wouter Burger. Als Einziger dieses Quartetts weilt der Holländer seither in Basel und hat während der Nationalmannschaftspause in der Brüglinger Ebene sämtliche Übungseinheiten mitgemacht.

Verständlich, kennt der Trainerstaff ihn deshalb am besten von den Neuzugängen, wie Patrick Rahmen erzählt. Am Sonntag gegen Lugano sammelte der 20-Jährige seine ersten Super-League-Minuten, und am Donnerstag dürften weitere auf Stufe Europacup dazukommen. Weil Fabian Frei nach Baku nicht mitgereist ist, ist es durchaus vorstellbar, dass Burger gegen Karabach von Beginn an verteidigt.

Das hat er bereits im Tessin getan, obwohl er gewöhnlich im defensiven Mittelfeld zu Hause ist. Doch eine Reihe weiter hinten zu spielen, ist für den Neuzugang aus Rotterdam nichts Neues. Deshalb hat ihn der FCB auch geholt: weil er auf mehreren zentralen Positionen einsetzbar ist. Und Burger als Verteidiger in dieser Saison bereits Erfahrungen hat sammeln können. Fünf Tage vor dem Wechsel in die Schweiz war er beim 1:3 von Feyenoord bei Elfsborg Teil der Abwehr. Burger spielte durch. Es war seine Derniere in Rotweiss.

