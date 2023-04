Fussballer macht Ramadan – Profisportler sein und fasten – geht das? Im März und April feiern die Muslime Ramadan. Auch Meritan Shabani von den Grasshoppers fastet. Wie ihn seine Mutter dabei unterstützt. Marcel Rohner

Isst an Spieltagen nichts und ist doch in guter Form: GC-Profi Meritan Shabani nach einem Tor gegen Lugano Anfang April. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Auf dem Campus der Grasshoppers gibt es einige Regeln. Das gemeinsame Frühstück zum Beispiel ist eine davon, das Mittagessen eine andere. Das Programm der verletzten Spieler ist dabei so abgestimmt, dass auch sie nicht fehlen. Einer ist in diesen Tagen aber trotzdem nicht dabei: Meritan Shabani befindet sich eine Etage höher in einem Raum und bereitet sich auf die Trainings vor. Erst dann ist er wieder Teil des Teams.