Professorin entlassen: Ein Novum für die ETH

Folglich hat die ETH entgegen den Empfehlungen der Entlassungskommission beim ETH-Rat die Entlassung von Carollo beantragt. Dieser hat den Antrag nun gutgeheissen.

Der Stuhl einer zweiten Professorin wackelt

Zur Ruhe dürfte die ETH damit noch nicht kommen. Bereits wackelt der Stuhl einer zweiten Professorin. Ursula Keller vom Institut für Quantenelektronik der ETH Zürich hatte wenige Tage nach dem Entlassungsantrag im Online-Magazin «Republik» schwere Vorwürfe an die Adresse der ETH Zürich und an einige Kollegen vom Departement für Physik (D-Phys) gerichtet. «Als Frau ist man am Physikdepartement dieser Hochschule in einem Haifischbecken», sagte sie dort in einem Interview.

Neben der Diskriminierung von Frauen kritisierte Keller auch die angeblich intransparente Vergabe von Forschungsgeldern. «Im Grunde spreche ich von Korruption», sagte sie weiter und warf einem «inneren Zirkel von Professoren» vor, ihre Macht zu missbrauchen. Die ETH werde von inoffiziellen Koalitionen gelenkt, welche sämtliche Macht auf sich vereinigten.

Untersuchung: «Keine Hinweise auf Amtsmissbrauch»

Angeregt vom ETH-Präsidenten Joël Mesot hat der ETH-Rat die «Vorwürfe betreffend Governance, Verteilung der finanziellen Mittel und Geschlechtergleichstellung» in Form einer Administrativuntersuchung prüfen lassen. Letzte Woche wurde der Bericht publiziert. Die Quintessenz ist eindeutig: Die ETH Zürich wird im Grunde von allen Vorwürfen reingewaschen.

So heisst in der von der Schweizer Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaft BDO durchgeführten Untersuchung: «Die Regeln zur Mittelverteilung am D-Phys sind rechtmässig, sachgerecht und hinreichend transparent. Die Regeln entsprechen im Wesentlichen den Anforderungen an eine gute Governance.» Zudem hat die Untersuchung keine Hinweise auf Korruption oder Amtsmissbrauch zutage gefördert.

Nun darf man gespannt sein, wie es weitergeht. ETH-Präsident Mesot hatte bereits im Vorfeld der Administrativuntersuchung angekündigt, dass deren Ergebnis in jedem Fall Konsequenzen haben wird.