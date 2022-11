Umstrittene Zahlung an «Die Beschatter» – Professor will Basler Regierung das Swisslos-Kässeli wegnehmen Erneut steht eine Vergabe von Swisslos-Geldern in der Kritik, diesmal geht es um eine TV-Serie. Stiftungsexperte Georg von Schnurbein schlägt vor, den Fonds vom Kanton zu lösen. Jan Amsler

Stiftungen sind sein Fachgebiet: Georg von Schnurbein, Professor an der Universität Basel. Foto: Dominik Plüss

Beim Swisslos-Fonds in Basel-Stadt würden wegen mangelhafter Governance wiederholt die Regeln missachtet. Zu diesem Schluss kommt Georg von Schnurbein, Professor für Stiftungsmanagement an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni Basel. Die Regierung würde mit dem Fonds «Projekte auf der eigenen Wunschliste» unterstützen und potenziell umstrittene Finanzierungsentscheide am Parlament vorbeischleusen. Jüngst sei das Reglement mit den Beiträgen zugunsten der SRF-Serie «Die Beschatter» überschritten worden.