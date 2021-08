Vorwurf der Diskriminierung – Professor der Uni Basel will nur Geimpfte im Hörsaal unterrichten Ein Dozent setzt sich dafür ein, dass Ungeimpfte nicht am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen. Studenten kritisieren, dass dies rechtlich nicht durchzusetzen ist. Robin Rickenbacher

Sollen in den Hörsälen der Uni Basel nur noch Geimpfte Zutritt erhalten? Foto: Gaetan Bally (Keystone/Symbolbild)

Dominique de Quervains Äusserungen sind deutlich. Der Professor und Neurowissenschaftler der Universität Basel hat auf Twitter einen langen Beitrag geteilt. Darin kündigt er an, keinen Präsenzunterricht anzubieten, solange ungeimpfte Studierende in Hörsälen zugelassen sind. «Die Altersgruppe der Studierenden ist derzeit von Neuinfektionen am stärksten betroffen», begründet de Quervain den Entscheid. «Gleichzeitig ist die Hälfte dieser Gruppe ungeimpft.»

Auf Anfrage dieser Zeitung expliziert de Quervain: «Ich sehe es als meine Pflicht, die Bildung für alle in einem sicheren Rahmen zu offerieren. Wer ungeimpft und ungenesen ist, gefährdet nicht nur Menschen, die sich nicht impfen lassen können, sondern auch Geimpfte.» Der Impfschutz gegenüber schweren Verläufen sei zwar sehr gut, gegenüber milden Infektionen aber nur mittelmässig.