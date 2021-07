Von Basel nach Kosovo – Pro Tag 17 Flüge nach Pristina und nur einer nach London Ein Blick auf die Flugstatistik des Euro-Airports zeigt Überraschendes: Zu Höchstzeiten fliegen täglich 17 Maschinen nach Pristina. Damit ist die Hauptstadt Kosovos die Nummer eins auf der Bestenliste des Flughafens – vor Destinationen wie London. Tobias Burkard

In der Abflughalle des Euro-Airports herrscht in den Sommerferien reges Treiben. Viele fliegen derzeit nach Pristina. Foto: Kostas Maros

London, Amsterdam oder Berlin: Die Start- und Landeliste des Euro-Airports (EAP) ist normalerweise eine bunte Mischung aus Städten mit kosmopolitischem Flair. Derzeit aber steht eine weniger bekannte Destination häufiger auf der Liste als jede andere: Pristina. An manchen Tagen fliegen 17 Flugzeuge von Basel nach Kosovo; teilweise starten mehrere Maschinen innerhalb weniger Minuten. Auch die Landebahn wird mitunter über 15-mal pro Tag von Flugzeugen aus der Hauptstadt Kosovos anvisiert.

Trotz Sommerferien seien diese Zahlen keine Ausnahme, sondern das Resultat einer Tendenz, wie Claire Freudenberger vom EAP sagt: «Die hohe Nachfrage nach Flugreisen in die Balkangegend ist schon länger bekannt.» So führt die Hauptstadt der Republik Kosovo seit letztem Jahr gar die Bestenliste der Topdestinationen des EAP vor Istanbul und London an. Diese Goldgrube ist auch den Reiseveranstaltern nicht entgangen; mittlerweile bieten acht verschiedene Fluggesellschaften eine Reise nach Pristina an.