McFit-Gründer soll an Bord gewesen sein – Privatflugzeug mit fünf Deutschen vor Küste von Costa Rica verunglückt Vor der Karibikküste wurden im Meer Trümmer eines vermissten Flugzeugs entdeckt. An Bord sollen sich McFit-Gründer Rainer Schaller, seine Freundin, deren Kinder und eine weiter Person befunden haben.

Die Trümmer wurden rund 28 Kilometer von dem Flughafen der östlichen Provinz Limón entfernt im Meer entdeckt. Foto: Screenshot Google Maps

Vor der Küste Costa Ricas sind am Samstagmorgen nach Angaben der Behörden Reste eines Wracks entdeckt worden, die womöglich der seit Freitag vermissten Maschine mit fünf deutschen Passagieren an Bord zuzuordnen sind. Der stellvertretende Minister für öffentliche Sicherheit, Martín Arias, sagte in einem Video, die Trümmer seien etwa 28 Kilometer von dem Flughafen der östlichen Provinz Limón entfernt im Meer entdeckt worden. Arias machte keine Angaben dazu, ob es Überlebende gegeben haben könnte.

Nach Informationen der «Bild» sollen sich an Bord der Maschine der Gründer der Fitnessstudio-Kette McFit, Rainer Schaller, seine Freundin, deren zwei Kinder sowie ein weiterer Mann befunden haben. Die Zeitung meldete dies unter Berufung auf die Sprecherin des McFit-Betreibers RSG-Group GmbH, Jeanine Minaty. «Mehr wissen wir im Moment auch nicht», sagte die Sprecherin demnach.

McFit-Gründer Rainer Schaller in einem seiner Fitnessstudios in Köln im Mai 2020. Foto: Ina Fassbender (AFP)

Nach Angaben der costaricanischen Behörden hatte sich die Privatmaschine mit fünf Deutschen an Bord am Freitag auf dem Weg von Mexiko zum Flughafen der Provinz Limón an der Karibikküste befunden. Um 18.00 Uhr sei der Kontakt zu ihr abgebrochen, hatte der costaricanische Minister für öffentliche Sicherheit, Jorge Torres, mitgeteilt.

Die Maschine habe plötzlich ihre Verbindung mit dem Kontrollturm des Flughafens von Barra de Parismina verloren, daraufhin seien sofort alle Massnahmen eingeleitet worden, um sie zu orten, hatte Torres gesagt.

Das Auswärtige Amt in Berlin machte keine Angaben zur Identität der Passagiere des Flugzeuges. Eine Sprecherin sagte, die diplomatische Vertretung in Costa Rica stehe wegen des Falls mit den Behörden in der Hauptstadt San José in Kontakt.

ju/dja

AFP/sep

